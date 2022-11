Sadio Mané é cortado por lesão e está fora da Copa do Mundo

O atacante Sadio Mané não estará mesmo na Copa do Mundo. A federação senegalesa de futebol confirmou nesta quinta-feira, 17, que o astro do time será desfalque por problemas físicos. A presença dele já era dúvida por causa de uma lesão sofrida em um jogo do Bayern de Munique, mas mesmo assim o jogador foi chamado pelo técnico Aliou Cissé em um primeiro momento. Agora, após reavaliação, o atleta foi cortado definitivamente.

“Infelizmente, o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E infelizmente Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo. Uma intervenção cirúrgica deve ser marcada muito em breve”, disse o médico da seleção senegalesa, Manuel Alfonso.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Mané sofreu uma lesão na fíbula direita durante a vitória por 6 a 1 do Bayern contra o Werder Bremen, em 8 de novembro, pelo Campeonato Alemão. Na ocasião, o jornal francês L’Équipe já chegou a noticiar que o problema tiraria o atacante da Copa, mas Senegal decidiu convocá-lo e fazer novos exames antes de descartar completamente sua participação.

A senegalesa Fatma Samoura, secretária-geral da Fifa, disse que esperava por um “milagre” para ter Mané na Copa e citou até o uso de feiticeiros para curar a lesão do ídolo. Porém, foi constatado que o camisa 10 senegalês não conseguiria se recuperar a tempo de jogar nenhum jogo da Copa.

Até o momento, a seleção africana ainda não anunciou um substituto.

