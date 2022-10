Richarlison deve voltar de lesão em 14 dias e estar pronto para a Copa

Atualizado em 17 out 2022, 10h43 - Publicado em 17 out 2022, 10h34

Por Da redação Atualizado em 17 out 2022, 10h43 - Publicado em 17 out 2022, 10h34

O atacante Richarlison deve ficar duas semanas afastado dos gramados e não preocupa a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2022, que começa em novembro. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante a vitória do Tottenham por 2 a 0 sobre o Everton no último sábado, 15, pelo Campeonato Inglês, e passou por exames nesta segunda-feira, 17. A informação foi publicada pelo jornalista Bruno Andrade.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Após sentir a lesão muscular, Richarlison deixou o campo chorando e foi embora do estádio de muletas, em imagem que preocupou torcedores. O resultado dos exames, porém, tranquilizou o atleta e a comissão técnica. O treinador do time inglês, Antonio Conte, disse que não há risco de ele perder a Copa.

“Eu posso confirmar isso: o jogador não está sob risco de não jogar a Copa do Mundo, de forma alguma. A lesão não é tão séria. Estou feliz por ele”, disse o técnico italiano.

Após sofrer com problemas físicos e ficar ausente de algumas convocações no ano passado, Richarlison retomou o posto de centroavante titular do Brasil em 2022. Nas últimas seis partidas da equipe de Tite, o camisa 9 marcou sete gols. Pelo Tottenham, na temporada, ele soma dois gols e duas assistências em 13 jogos.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!