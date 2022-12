Relembre todos os 11 gols do recorde de Messi em Copas do Mundo

Lionel Messi virou na última terça-feira, 13, o maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo, com 11 gols, deixando para trás o lendário ex-atacante Gabriel Batistuta, que tem dez. A marca foi alcançada de maneira sublime: com atuação decisiva na vitória por 3 a 0 diante da Croácia, pela semifinal do Mundial, no estádio Lusail.

PLACAR lembra como foi o caminho percorrido pelo craque argentino até o recorde:

1º. Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro (Copa de 2006)

O primeiro foi em 2006, quando ele era só um reserva de 18 anos. Messi entrou aos 29 minutos do segundo tempo e contribuiu com um gol e uma assistência na goleada da Argentina sobre a Sérvia e Montenegro por 6 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos. A jogada do gol foi bonita: passe de Tévez, entre dois marcadores, e um chute colocado de pé direito de Messi.

2º. Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina (Copa de 2014)

O segundo da lista veio só em 2014, na estreia da alviceleste contra a Bósnia e Herzegovina. Depois de passar em branco na edição de 2010, o jogador retornou a marcar gols com o país em grande estilo: um golaço de fora da área.

3º. Argentina 1 x 0 Irã (Copa de 2014)

O terceiro veio contra o Irã, na rodada seguinte da fase de grupos, no Mineirão, novamente de fora da área e, novamente, de canhota. Na jogada, o camisa 10 chamou a responsabilidade para si e garantiu a vitória da equipe com gols aos 46 minutos do segundo tempo.

4º e 5º. Argentina 3 x 2 Nigéria (Copa de 2014)

O quarto e o quinto foram em dose dupla: no jogo diante da Nigéria, pela última rodada da fase de grupos. O primeiro deles foi aos três minutos de jogo, quando Messi aproveitou rebote do goleiro nigeriano e finalizou forte para as redes. O segundo, um golaço de falta. Naquele ano, o argentino foi o vice-artilheiro da Copa.

6º. Argentina 2 x 1 Nigéria (Copa de 2018)

O sexto, curiosamente, chegou na Copa de 2018 novamente contra os nigerianos. O gol foi construído com um belo lançamento, Messi invadiu a área e finalizou forte, de pé direito. Esse foi o único dele naquele mundial e selou a classificação argentina à segunda fase.

7º. Arábia Saudita 2 x 1 Argentina (Copa de 2022)

O sétimo veio logo na estreia no Catar, contra os sauditas. Foi o seu primeiro gol de pênalti nas Copas.

8º. Argentina 2 x 0 México (Copa de 2022)

O oitavo veio diante dos mexicanos. O atacante abriu o placar do jogo com um lindo chute rasteiro, de fora da área, para salvar a Argentina de uma eliminação precoce na competição.

9º. Argentina 2 x 1 Austrália (Copa de 2022)

O nono, diante da Austrália, nas oitavas de final, aconteceu após linda trama de passes na entrada da área. Messi recebeu a bola e, com tranquilidade, chutou de canhota no canto do goleiro para abrir o placar da partida.

10º. Argentina 2 x 2 Holanda (Copa de 2022)

O décimo foi contra a Holanda, nas quartas de final, novamente de pênalti. O argentino ainda marcaria nas cobranças de pênalti que classificaram a alviceleste à semi.

11º. Argentina 3 x 0 Croácia (Copa de 2022)

O décimo primeiro, na semifinal contra a Croácia, também foi marcado de pênalti. A partida colocou a seleção na final da Copa do Catar e, para muitos, marcou a melhor atuação de Messi em um Mundial.

