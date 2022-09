Relembre atletas que garantiram vaga às vésperas da Copa do Mundo

O técnico Tite fez nesta sexta-feira, 9, a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro. Foram 26 jogadores chamados para o testes finais contra Gana e Tunísia, respectivamente, nos dias 23 e 27 de setembro, na França. A lista contou com duas estreias, a dos zagueiros Bremer, da Juventus, e Ibañez, da Roma, além dos retornos dos flamenguistas Everton Ribeiro e Pedro e de Roberto Firmino, do Liverpool.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Apesar de alguns nomes estarem com o pé no Mundial, algumas vagas seguem em aberto. Em Copas anteriores, alguns nomes chamados na penúltima lista da seleção brasileira ganharam vaga na Copa; relembre, abaixo:

Em 1994…

Ronaldo ainda não era ‘Fenômeno’. Aos 18 anos, o jogador do Cruzeiro foi uma das surpresas da lista final de Carlos Alberto Parreira. O atacante havia disputado apenas três amistosos contra Argentina, Islândia e Honduras. Não entrou em campo naquele mundial, mas ergueu a taça nos Estados Unidos.

Em 2002..

Continua após a publicidade

Os volantes Gilberto Silva e Kleberson estrearam pela seleção no ano da Copa e se firmaram nos jogos de preparação. Luiz Felipe Scolari apostou nas revelações, que viraram titulares na conquista do pentacampeonato.

Outra ‘surpresa’ acabou sendo a convocação do meia Ricardinho, chamado de última hora para o lugar do capitão Emerson, que sofreu lesão durante treinamento da equipe.

Em 2010…

O atacante Grafite foi a aposta de Dunga para o Mundial na África do Sul. Tendo feito boas atuações nos dois últimos amistosos antes da Copa (contra Irlanda e Zimbabwe), o atacante vivia boa fase no Wolfsburg e ganhou uma chance na lista final, mas só entrou em uma partida do Mundial. Apesar do clamor popular, Neymar, que brilhava no Santos aos 18 anos, foi preterido.

Em 2014…

Com poucos minutos em campo e só quatro amistosos no ciclo do Mundial, o zagueiro Henrique, então do Napoli, foi a surpresa de Felipão na lista final do Mundial no Brasil. O defensor que havia trabalhado com o técnico no Palmeiras venceu a concorrência com Miranda, que vivia fase excepcional no Atlético de Madri. Henrique jogou apenas um jogo, contra a Colômbia.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens