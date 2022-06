Regra do futebol muda para que 26 convocados fiquem disponíveis na Copa

A International Football Association Board (Ifab), entidade que controla as regras do futebol, anunciou nesta segunda-feira, 13, mudanças nas normas do esporte. Entre elas, estão o aumento do número de jogadores que podem ficar no banco de reservas em cada partida, de 12 para 15 atletas – possibilitando, assim, que todos os 26 convocados de cada seleção estejam disponíveis nos jogos da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A Fifa já definiu que os países poderão convocar 26 jogadores, em vez dos tradicionais 23, para o Mundial deste ano, que acontece entre novembro e dezembro. A medida foi usada pela primeira vez na Eurocopa de 2021, em razão da pandemia de Covid-19, mas, na ocasião, apenas 12 jogadores podiam ficar no banco por partida – ou seja, os treinadores precisavam cortar três atletas em todo jogo. Já na Copa, todos os 15 reservas ficarão à disposição.

Outra mudança importante foi a transformação das cinco substituições em regra permanente. Essa foi mais uma novidade introduzida por causa da pandemia, mas que até então era temporária. Agora, todas as competições oficiais terão o limite de cinco trocas, mas com apenas quatro “janelas” de substituição – três com bola rolando e uma no intervalo.

A Ifab ainda informou que foram discutidos outros temas, como o perigo das concussões em choques de cabeça, possíveis alternativas à regra do impedimento e desenvolvimento de novas tecnologias para auxiliar a equipe de arbitragem. As novas regras valerão a partir da temporada 2022/23.

