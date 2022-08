Ranking da Fifa: Brasil segue líder em última atualização antes da Copa

O Brasil disputará a Copa do Mundo como líder do ranking da Fifa. A entidade divulgou nesta quinta-feira, 25, a última atualização antes do início do Mundial do Catar sem alterações entre os 20 primeiros colocados com relação a última lista, publicada em 23 de junho. O país está em primeiro lugar, com os mesmos 1.837 pontos, seguido pela Bélgica, com 1.821, e a Argentina, com 1.770.

