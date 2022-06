Ranking da Fifa: Brasil segue líder, e Argentina passa a França

O Brasil segue na liderança do novo Ranking da Fifa, divulgado nesta quinta-feira, 23. A 151 dias do início da Copa do Mundo, a seleção pentacampeã segue na ponta, seguida pela Bélgica e, agora, com a Argentina no top-3. A atual vencedora da Copa América ultrapassou a França. As duas seleções sul-americanas voltaram a ocupar as três primeiras posições após quase cinco anos.

Em grande fase, o Brasil segue à frente da Bélgica e deve chegar ao Mundial no topo da tabela. Assim como a seleção europeia deve ser a segunda, tendo em vista a vantagem em pontos para a Argentina. A França, campeã mundial, atravessa fase instável e viu os resultados ruins da última data Fifa refletirem no ranking – não ganhou nenhum de seus quatro jogos pela Liga das Nações. Detentora do título europeu, a Itália, fora da Copa, também caiu de 6ª para 7ª.

South American vibes at the top of the #FIFARanking 🇧🇷🇦🇷 Brazil and Argentina both in the top three for the first time in almost five years! pic.twitter.com/N7BlxODTMi — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2022 Continua após a publicidade

Dentro das dez melhores, a maior variação de posições foi a da Holanda, que saiu de 10° para 8º. O México, que era o 9º na edição de março, perdeu pontos e foi ultrapassado pela Dinamarca, que entrou no top-10.

Em geral, a maior subida foi a do Cazaquistão que ganhou 11 posições e é o 114º. O Egito, de Mohamed Salah, e o Nepal foram as seleções que mais caíram: perderam oito colocações cada.

Veja o top 10 do novo ranking da Fifa:

Brasil – 1.837,56 pontos Bélgica – 1.821,92 Argentina – 1.770,65 França – 1.764,85 Inglaterra – 1.737,46 Espanha – 1.716,93 Itália – 1.713,86 Holanda – 1.679,41 Portugal – 1.678,65 Dinamarca – 1.665,47

