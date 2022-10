Ranking da Fifa: Brasil amplia liderança e enfrentará ‘maldição’ no Catar

Atualizado em 6 out 2022, 10h45 - Publicado em 6 out 2022, 10h42

Por Da redação Atualizado em 6 out 2022, 10h45 - Publicado em 6 out 2022, 10h42

O seleção brasileira disputará a Copa do Mundo como líder do ranking da Fifa. A entidade divulgou nesta quinta-feira, 6, a última atualização antes do início do Mundial, em 20 de novembro, levando em conta os resultados de 53 jogos da Liga das Nações e mais 119 amistosos realizados na última data Fifa. O Brasil é o primeiro colocado com 1.837 pontos e, por isso, enfrentará uma espécia de “maldição” em Doha.

Ao vencer Gana e Tunísia em seus dois amistosos na França, o lider Brasil manteve sua pontuação e aumentou a distância para a segunda colocada Bélgica, que perdeu para a Holanda (8ª) na Liga das Nações. A Argentina completa o pódio, seguida por França e Inglaterra. A única mudança no top 10 foi a Itália ultrapassando a Espanha, no sexto lugar.

A Croácia subiu três lugares e é 12º, enquanto o Irã ganhou duas posições e fecha o Top 20, seguido de perto pela Sérvia (21ª), adversária do Brasil na estreia da Copa, em 24 de novembro.

Maldição do ranking

Invicta há 15 jogos, a seleção brasileira é uma uma das favoritas para ficar com o título da edição deste ano, mas o topo do ranking não costuma ser um bom presságio.

Desde a criação do Ranking da Fifa, em 1993, nunca uma seleção que chegou ao mundial na liderança levantou a taça. Antes da Copa de 2018, a Alemanha, então no topo do ranking, deixou a competição ainda na fase de grupos. A Espanha era a líder em 2014, e também caiu na primeira fase.

O Brasil, por três vezes, também provou experiências semelhantes. Em 1998, terminou como vice. Em 2006, ficou em quinto, sendo eliminado pela França nas quartas de final. Em 2010, encerrou na oitava colocação, após sucumbir para a Holanda também nas quartas.

Veja o top 10 do ranking da Fifa:

1. Brasil – 1.841,30 pontos

2. Bélgica – 1.816,61

3. Argentina – 1.773,88

4. França – 1.759,78

5. Inglaterra – 1.728,47

6. Itália – 1.726,14

7. Espanha – 1.715,22

8. Holanda – 1.694,51

9. Portugal – 1.676,56

10. Dinamarca – 1.666,57

