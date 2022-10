Quinta e última: Messi diz que se despedirá da Copa do Mundo no Catar

A Copa do Mundo do Catar será a última chance de apreciar Lionel Messi atuando no torneio, que começa no próximo dia 20 de novembro. Será também, a derradeira chance do craque argentino erguer a taça que lhe falta. O astro de 35 anos revelou nesta quinta-feira, 6, em entrevista ao Star+ que esta será sua última participação em Mundiais e se mostrou estar “contando os dias” para a estreia da seleção argentina na competição.

Vivendo ótima fase no Paris Saint-Germain, com oito gols e oito assistências em 13 jogos, Messi não se esquivou dos rumores sobre uma possível última participação em Copa. “Sim, certamente sim (será o último)”, disse em entrevista ao jornalista Sebastián Vignolo.

Ao ser questionado sobre o favoritismo argentino na Copa do Mundo, o craque disse não ver a seleção vice-campeã em 2014 como grande favorita nesta edição, já que considera outras à frente.

“Não sei se somos os grandes candidatos, mas a Argentina é, sim, candidata sempre, pela história, pelo que significa. Ainda mais agora no momento que chegamos. Mas não somos os maiores favoritos, para mim. Há outras seleções que estão acima de nós hoje, mas estamos muito perto”, destacou, sem citar suas candidatas mais fortes.

Capitão da seleção, o atacante conquistou seu primeiro e único título com a seleção argentina com a Copa América no ano passado.

“Estou contando os dias para o Mundial. Há um pouco de ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Querer que seja logo, e o nervoso de estar ali, o que vai acontecer. De ser o último de como iremos. Não vemos a hora que chegue, e também há o medo de querer que vamos bem”, finalizou o capitão da seleção argentina. A seleção argentina está no grupo C do Mundial e estreia contra a Arábia Saudita no dia 22 de novembro, às 7h (de Brasília).

Aos 35 anos, Messi caminha para a quinta participação em Copas do Mundo (2006, 2010,2014 e 2018) e entrará na seleta lista de jogadores que mais vezes participaram de edições de Mundial, igualando as marcas de Antonio Carbajal (México), Lothar Matthaüs (Alemanha), Gianluigi Buffon (Itália) e Rafa Márquez (México). O mesmo vale para seu eterno antagonista, Cristiano Ronaldo. Nesta quinta, o blog #TBT relembrou como PLACAR tratou os craques precoces no guia da Copa de 2006.

A melhor campanha de Messi no Mundial foi em 2014, no Brasil, quando terminou com o vice-campeonato e foi eleito o melhor do torneio. Em 2006 e 2010, a Argentina caiu nas quartas de final, ambas diante da Alemanha, e em 2018 nas oitavas, contra a França.

