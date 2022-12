Quem são os destaques da Copa que podem aquecer o mercado da bola

A Copa do Mundo do Catar teve o seu desfecho no último domingo, 18, com o terceiro título da Argentina, e inúmeros destaques após as 64 partidas e 28 dias de disputa. Se os jovens Julián Álvarez e Enzo Fernández foram destaques pela campeã do torneio, outros como o zagueiro croata Josko Gvardiol, o volante marroquino Sofyan Amrabat e o atacante português Gonçalo Ramos são alguns dos nomes que ganharam força mesmo sem chegarem na decisão.

Vale lembrar que a janela de transferências nas cinco principais ligas europeias – Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália – reabrem logo nos primeiros dias de janeiro. Os três primeiros países no dia 1º, enquanto os dois últimos no dia 2.

Todas elas permanecem abertas até o dia 31 do mesmo mês. PLACAR lista alguns nomes para ficar de olho neste período:

Julián Álvarez (Argentina e Manchester City)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 32 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2027

Com apenas 22 anos de idade, Julián Álvarez se destacou dentro das quatro linhas e foi uma das revelações desta Copa do Mundo. Depois de uma passagem brilhante pelo River Plate, o atacante foi negociado com o Manchester City por 18 milhões de euros (cerca de 111 milhões de reais pela cotação da época).

Apesar de não ter chegado no Catar com o status de titular, o camisa 9 conquistou a confiança de Lionel Scaloni e marcou quatro gols em sete partidas disputadas. Deve ganhar ainda mais espaço no City onde já tem sete gols em 20 partidas disputadas – apenas oito delas como titular.

Enzo Fernandez (Argentina e Benfica)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 35 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2027



Cria de Marcelo Gallardo no River Plate e com passagem pelo Defensa y Justicia, o meio-campista de 21 anos chegou recentemente ao Benfica. Muito qualificado em passes, bolas longas e para encontrar espaços nas defesas adversárias, Enzo também brilhou neste Mundial, após começar como reserva e conquistar o espaço. Terminou a competição com um gol e uma assistência, além do prêmio individual de melhor jogador jovem do torneio.

Real Madrid, Manchester City e Barcelona já foram apontados como futuro do atleta. Fernández, porém, tem multa rescisória com o Benfica, que gira na casa de 120 milhões de euros (660 milhões de reais).

Livakovic (Croácia e Dínamo de Zagreb)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 8,5 milhões de euros

Contrato até 15 de junho de 2024



Tendo iniciado sua carreira profissional no NK Zagreb, em 2012, onde atuou até 2014, quando foi negociado com o Dínamo de Zagreb, clube que defende até hoje, Livakovic chegou a ir para a Copa da Rússia, em 2018, como terceiro goleiro, mas não disputou nenhuma partida. Foi em 2020, que garantiu a titularidade na seleção e em 2022, após ganhar destaque na Eurocopa, o goleiro foi convocado para a Copa do Catar.

Herói da seleção da Croácia na campanha que terminou com a terceira colocação, ele demonstrou muita técnica ao defender pênaltis contra o Japão e o Brasil. Aos 27 anos, o goleiro tem valor de mercado acessível para grandes clubes.

Josko Gvardiol (Croácia e Red Bull Leipzig)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 60 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2027



Zagueiro canhoto e veloz, Gvardiol teve o primeiro destaque na seleção croata na Euro disputada em 2021, atuando como lateral-esquerdo. Desde então, não ficou de fora do “time ideal” e, nesta Copa do Mundo, estourou como principal nome do sistema defensivo, que levou sete gols – três deles na semifinal contra a Argentina, com histórica atuação de Messi.

Aos 20 anos, pode defender o Chelsea em poucos meses, segundo a imprensa europeia.

Cody Gakpo (Holanda e PSV)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 45 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2026



Meia-atacante móvel, que pode atacar as pontas ou flutuar nas costas dos volantes adversários, Gakpo foi o grande nome na campanha da Holanda até as quartas de final da Copa do Mundo, com três gols marcados e atuações elogiadas.

Revelado na base do PSV, já marcou 13 gols em 24 partidas nesta temporada e não deve ter longo caminho no futebol holandês. O futuro do jogador já foi especulado em potências como Manchester United, Real Madrid e Bayern de Munique.

Jude Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 100 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2025

Com apenas 19 anos, o meio-campista Jude Bellingham foi a principal esperanças da Inglaterra no sonho por um título mundial após 56 anos. Apesar de não ter conseguido, deixou o Catar em alta. Destaca-se pelas passadas largadas, a boa estatura (1,88m) e a capacidade de atacar e defender. Marcou um gol e deu uma assistência.

Bellingham está no Borussia Dortmund desde 2020, que já admitiu ser impossível segurar o atleta por mais uma temporada. Gigantes como Real Madrid e Liverpool e os bilionários Manchester City e PSG o desejam.

Amrabat (Marrocos e Fiorentina)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 10 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2024

Um dos principais nomes do meio-campo marroquino, o volante de 26 anos defende a Fiorentina, da Itália. Nascido na Holanda, optou por defender a seleção marroquina e, hoje, já tem seu nome marcado na história do time em Copas.

Depois de ótimos números no Catar, a chance de clubes europeus estarem de olho no jogador é grande. Por isso, segundo o jornal italiano La Nazione, o presidente da Fiorentina já tratou de ligar para Amrabat para oferecer uma renovação contratual.

Gonçalo Ramos (Portugal e Benfica)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 24 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2026

Escolhido por Fernando Santos para substituir Cristiano Ronaldo nas oitavas de final contra a Suíça, Ramos não decepcionou. Aos 21 anos, entrou e fez um hat-trick, o que fez a torcida portuguesa logo esquecer o astro, maior artilheiro da história da seleção.

Jogador do Benfica desde as categorias de base, Gonçalo tem 14 gols em 21 jogos com a camisa do clube nesta temporada. Nove deles foram feitos em 11 partidas da Liga Portuguesa. Pode virar alvo de clubes já nesta janela de transferências.

Yassine Bono (Marrocos e Sevilla)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 15 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2025

Peça-chave na campanha histórica do Marrocos, o goleiro Yassine Bounou, ou apenas Bono, como é conhecido, chamou a atenção por grandes defesas na Copa. Na seleção marroquina desde 2013, só ganhou a titularidade absoluta em 2016, mas foi neste ano, durante o torneio no Catar, que viveu o ápice quando defendeu as cobranças de pênalti de Sarabia e Busquets. Aos 31 anos, ele é titular do Sevilla, clube que defende desde 2019, quando saiu do Girona.

Azzedine Ounahi (Marrocos e Angers)

Valor de mercado, segundo o Transfermarkt: 3,5 milhões de euros

Contrato até 30 de junho de 2026

Outro destaque da seleção do Marrocos é Azzedine Ouhani, de apenas 22 anos. O camisa 8, foi um dos melhores em campo na partida que eliminou a Espanha da Copa e sua atuação surpreendeu até o ex-técnico da seleção espanhola Luis Enrique.

O meio-campista defende o Angers, da França, que luta para não cair para a segunda divisão do Campeonato Francês. Com passes precisos, velocidade e boa movimentação, o jovem jogador já tem propostas de transferência de clubes da Itália, Espanha, Inglaterra e França.

