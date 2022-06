Quem é Redmayne, o goleiro ‘dançarino’ que levou a Austrália à Copa

A classificação da Austrália para a Copa do Mundo do Catar por 5 a 4 sobre o Peru nesta segunda-feira, 13, em Doha, teve um herói improvável, o reserva Andrew Redmayne, o “goleiro dançarino” australiano. O atleta do Sydney FC entrou nos minutos finais da prorrogação com a missão de defender as penalidades e o fez com estilo, chamando a atenção por saltitar sobre a linha do gol em uma tentativa de desestabilizar os peruanos. Nas cinco cobranças, o gracejo funcionou apenas uma vez, o suficiente para o barbudo Redmayne entrar para a história.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Andrew Redmayne, de 33 anos, foi a campo aos 15 minutos do segundo tempo da programação no lugar do titular Mathew Ryan, que atua na Real Sociedad, por opção do técnico Graham Arnold. O jogo morno terminou em 0 a 0 e a penúltima vaga à Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis.

Os australianos bateram a primeira cobrança, que foi defendida por Gallese. Cabia, então, à Redmayne fazer sua parte. O goleiro saltitou sobre a linha no pênalti, como um “boneco de posto”, conforme apontado pelo comentarista do SporTV, o ex-jogador Dejan Petkovic. A estratégia não deu certo na primeira, tão pouco na segunda, muito menos na terceira cobrança.

A bola no travessão do peruano Advíncula deu esperança de classificação australiana, mas todos os batedores em sequência acertaram o alvo. Até que na cobrança final e decisiva, a estratégia inusitada do goleiro camisa 12 finalmente funcionou. O chute no canto esquerdo cobrado por Valera parou nas mãos firmes do goleiro e carimbou a vaga dos australianos na Copa do Mundo.

Essa figuraça aí vai tá na Copa também! O Redmayne garantiu a vaga para Austrália. 😂#TaNoSportv pic.twitter.com/WJRgAjULwK — sportv (@sportv) June 13, 2022

Andrew Redmayne atua desde 2017 no Sydney FC, atualmente 8ª colocado na primeira divisão do Campeonato Australiano. Nesta temporada, o jogador tem 22 jogos como titular e 30 gols sofridos, uma média de mais de um gol por jogo.

Goleiro profissional desde 2007, ele sempre atuou em times australianos, com passagens por Central Coast, Brisbane Roar, Melbourne City e Western Sydney. É pentacampeão da A-League e conquistou uma vez a Taça da Austrália. Pelo atual time, conquistou três vezes o campeonato nacional (2016/17, 2018/19 e 2019/20). Na conquista de 2019, o jogador já havia brilhado usando o mesmo “método” na decisão por pênaltis.

Continua após a publicidade

🕺🏻 O goleiro Andrew Redmayne tem uma forma peculiar de atrapalhar os cobrados de pênalti. Além do título com o Sidney FC em 2019, desta vez ele foi responsável por ajudar a Austrália a se classificar para Copa do Mundo de 2022. 📸 @Juezcentral pic.twitter.com/jYzJb75Zsb — Footure (@FootureFC) June 13, 2022

Com a seleção australiana o goleiro tem passagens pela categoria sub-20 e sub-23, e desde 2019, com a seleção principal, onde acumula apenas três jogos, dois deles como titular. Agora, com contornos inusitados, surge como herói.

Redmayne tinha pouco mais de 6.000 seguidores no Instagram antes da partida, número que deve subir drasticamente nos próximos dias. Em suas redes sociais, o atleta costuma exibir seus hobbies, como o surfe e os momentos em família com a esposa Caitlin e o filho pequeno.

A seleção australiana agora integra o grupo D na Copa do Mundo, ao lado da atual campeã, França, além de Dinamarca e Tunísia. A estreia acontece em 22 de novembro, contra os franceses. Veja a tabela completa do Mundial aqui.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!