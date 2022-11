Quando paralisam os campeonatos e os últimos amistosos antes da Copa

A expectativa para o início da Copa do Mundo do Catar não para de crescer. Restam 11 dias para a estreia do torneio, mas ainda há muitos jogos na programação do futebol brasileiro, europeu e os últimos amistosos das seleções até lá. PLACAR preparou um calendário para destrinchar a programação.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Brasileirão

A reta final do campeonato promete emoção. Com o título do Palmeiras, garantido com rodadas de antecedência, resta conhecer os últimos clubes classificados para a Libertadores de 2023. Athletico Paranaense, América Mineiro, Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo ainda brigam pelo G-8.

Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Internacional, Corinthians já estão classificados.

A 37ª rodada está programada para quarta, 9, e quinta-feira, 10. Já a 38ª e última rodada ocorrerá no sábado, 12, e no domingo, 13.

Espanhol

Segunda liga onde há mais jogadores brasileiros chamados por Tite para o mundial, a La Liga irá se antecipar na paralisação. Os últimos jogos estão programados para esta quinta-feira, 10, com destaque para Real Madrid x Cádiz, às 17h30 (de Brasília).

Copa da Liga Inglesa

Os últimos jogos antes do mundial acontecem nesta semana. Na quinta-feira, 10: Manchester City x Chelsea, Liverpool x Derby County e Manchester United x Aston Villa.

Premier League, Italiano, Alemão e Francês

Quatro das cinco principais ligas europeias farão as últimas rodadas antes da Copa neste fim de semana: no sábado, 12, e domingo, 13. A Premier League, onde atuam quase a metade dos jogadores brasileiros convocados por Tite, será paralisado na 16ª rodada.

No sábado, 12, entram em campo:

Manchester City x Bretford

Liverpool x Southampton

Bournemouth x Everton

West Ham x Leicester City

Tottenham x Leeds

Nottingham Forest x Crystal Palace

Newcastle x Chelsea

Wolves x Arsenal

Continua após a publicidade

No domingo, 13, jogam:

Brighton x Aston Villa

Fulham x Manchester United

Entre as demais partidas dos campeonatos, no domingo, 13, se destacam o último jogo do trio Mbappé, Messi e Neymar antes da Copa, com Paris Saint-Germain x Auxerre, pelo Francês, às 9h (de Brasília), além de Lazio x Juventus, dos laterais Alex Sandro, Danilo e do zagueiro Bremen, pelo Campeonato Italiano, às 16h45 (de Brasília).

Amistosos

Várias seleções farão os últimos testes antes da bola rolar no Catar. A Argentina, de Messi e companhia, realizará um amistoso na quarta-feira que vem, 16, seis dias antes da estreia no torneio. Já Portugal, de Cristiano Ronaldo, faz amistoso um dia depois, 17. Confira a lista:

Quinta-feira, 10

9h – Panamá x Arábia Saudita

13h – Irã x Nicarágua

Sexta-feira, 11

12h30 – Canadá x Bahrein

8h – Coreia do Sul x Islândia

Quarta-feira, 16

7h – Croácia x Arábia Saudita

12h30 – Argentina x Emirados Árabes

14h – Polônia x Chile

14h – Omã x Alemanha

14h – Polônia x Chile

Quinta-feira, 17

7h – Suíça x Gana

10h40 – Japão x Canadá

13h- Jordânia x Espanha

15h45 – Portugal x Nigéria

Sexta-feira, 18

7h – Camarões x Panamá

12h – Bélgica x Egito

13h – Bahrein x Sérvia

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens