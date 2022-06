Quando e onde assistir aos últimos duelos da repescagem da Copa

As últimas duas seleções a garantir vaga na Copa do Mundo do Catar serão conhecidas nos próximos dias. Austrália e Peru disputam a classificação na segunda-feira, 13, às 15h (de Brasília), no estádio Al Rayyan, no Catar. Já Costa Rica e Nova Zelândia entram em campo um dia depois, terça-feira, 14, às 15h (de Brasília). Ambos os jogos terão transmissão do canal fechado SporTV 2 e de forma gratuita pelo streaming Fifa+ .

Os australianos venceram os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 no último dia 7 pelo playoff da repescagem das Eliminatórias da Ásia ao mundial. Na fase anterior, ambas as seleções haviam terminado em terceiro em seus grupos.

A seleção vai enfrentar o Peru, quinto colocado nas Eliminatórias da América do Sul pela vaga final na Copa. Quem passar, integrará o grupo D do mundial ao lado de França, Dinamarca e Tunísia.

No outro jogo, a Costa Rica chega à partida depois de ter terminado em quarto lugar nas Eliminatórias da Concacaf. O duelo é feito com a Nova Zelândia, campeã das Eliminatórias da Oceania. O vencedor irá compor o grupo E ao lado de Espanha, Alemanha e Japão.

Confira a programação dos jogos finais da repescagem internacional:

13/6 (segunda-feira)



15h

Austrália x Peru – SporTV 2 e Fifa+

14/6 (terça-feira)



15h

Costa Rica x Nova Zelândia – SporTV 2 e Fifa+

