Quando é? As datas da convocação e da preparação do Brasil para a Copa

Atualizado em 11 out 2022, 08h21 - Publicado em 11 out 2022, 08h00

A Copa do Mundo do Catar se aproxima e o cronograma da seleção brasileira até a estreia na competição já está definido. O técnico Tite fará a convocação oficial dos 26 jogadores no dia 7 de novembro, às 13h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Antes disso, o treinador irá enviar uma lista maior, a chamada pré-lista, à Fifa, com 55 nomes. Essa lista será enxugada para a convocação oficial. Pela primeira vez as seleções poderão convocar 26 jogadores, sendo 23 jogadores de linha e três goleiros, como mais uma das alterações concedidas pela Fifa após a pandemia de Covid-19.

Em seguida, os jogadores se apresentarão para o início da preparação em 14 de novembro, em Turim, na Itália e cinco dias depois viajam para Doha, no Catar, país-sede do torneio. A estreia acontece dia 24, diante da Sérvia.

Confira o calendário da seleção até a estreia na Copa do Mundo:

21 de outubro: Data limite para Tite enviar à Fifa a pré-lista de até 55 jogadores

07 de novembro: Lista oficial e convocação dos 26 jogadores ao Mundial

13 de novembro: Liberação dos jogadores pelos clubes para a seleção

14 de novembro: Apresentação dos jogadores em Turim, na Itália, para a preparação da seleção

19 de novembro: Viagem à Doha

20 a 23 de novembro: Treinos em Doha

24 de novembro: Estreia da seleção brasileira contra a Sérvia

