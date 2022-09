Quando é a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo?

A seleção brasileira fechou o ciclo de preparação para a Copa do Mundo do Catar com uma vitória por 5 a 1 diante da Tunísia, em Paris, na última terça-feira, 27. A expectativa, agora, é para a convocação oficial dos 26 nomes do técnico Tite para o mundial. A lista está prevista para ser divulgada em 7 de novembro.

Antes disso, no cronograma, o treinador precisará entregar uma lista à Fifa com 55 nomes até o dia 21 de outubro. O técnico chegou a dizer que pretende revelar os jogadores para “evitar vazamentos e especulações”.

Essa relação prévia é necessária para que os clubes possam se programar para liberar seus atletas a partir do dia 13 de novembro, já que a apresentação acontece no dia 14 de novembro, em Turim, na Itália.

Vale lembrar que os 26 jogadores escolhidos precisam necessariamente estar entre os 55 apontados na pré-convocação.

O anúncio que acorre no dia 7 de novembro, está marcado para acontecer na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois da convocação já oficializada, o elenco irá se hospedar e treinar dentro do centro de treinamento da Juventus.

Confira a programação completa da convocação:

21 de outubro – Envio da lista de 55 nomes

– Envio da lista de 55 nomes 7 de novembro – Convocação oficial dos 26 nomes

– Convocação oficial dos 26 nomes 13 de novembro – Liberação de atletas para a seleção

– Liberação de atletas para a seleção 14 de novembro – Data limite para envio da lista à Fifa e apresentação dos jogadores à seleção

