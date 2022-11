Quando a seleção chega ao Catar? O calendário da preparação para a Copa

Faltam 14 dias para o Brasil estrear na Copa do Mundo de 2022, contra a Sérvia, em Lusail, no Catar. Neste período restante, a expectativa pelo primeiro jogo da seleção brasileira, a maior campeã mundial, começa a ser assunto mundo afora. Porém, antes da partida do dia 24, Tite e companhia têm uma jornada de preparação.

Com os 26 atletas que vestirão a amarelinha já convocados (confira), o próximo compromisso não demora a acontecer. Confira abaixo o calendário da preparação do Brasil para a Copa do Mundo:

14 de novembro

Neste dia (próxima segunda-feira), os 26 atletas convocados devem se apresentar em Turim, no norte da Itália, para os primeiros treinos. A previsão da chegada da comissão técnica é de até dois dias antes, para que haja a habituação para os trabalhos a serem realizados no centro de treinamento da Juventus. O período no país europeu dura cinco dias, onde primeiras informações sobre a escalação inicial para a Copa devem surgir.

19 de novembro

Após iniciar a preparação na Itália, a delegação brasileira embarca rumo ao Oriente Médio. A ida em 19 de novembro é a “data-limite” para o Brasil, tendo em vista que a Fifa exige a chegada ao país-sede, no mínimo, cinco dias antes da estreia. Um voo de Turim para Doha percorre cerca de 4.480 km, aproximadamente seis horas.

Após o desembarque, a seleção brasileira chega ao Westin Doha Hotel & SPA. O local da hospedagem é considerado uma acomodação de cinco estrelas e conta até com praia artificial e piscina com ondas.

20 de novembro

Os treinamentos no Catar começam um dia depois da viagem, no Grand Hamad, do Al Arabi. O estádio está localizado a quatro quilômetros do hotel, a 25 do Estádio de Lusail, onde a seleção estreia e fecha a fase de grupos, e a oito do Estádio 947, local em que o Brasil disputa a segunda rodada. A delegação não mudará o local de treino durante o torneio.

24 de novembro

O Brasil estreia na Copa do Mundo, contra a Sérvia, no Estádio de Lusail, com capacidade para 80.000 torcedores, que fica a 23 quilômetros do hotel em que a delegação estará hospedada. A bola rola às 16h, de Brasília, e às 22h, do Catar.

28 de novembro

Quatro dias depois do primeiro jogo, o Brasil encara a Suíça, no Estádio 947, com capacidade para 40.000 torcedores, que fica a 9 quilômetros do hotel em que a delegação estará hospedada. A bola rola às 13h, de Brasília, e às 19h, do Catar. Este jogo tem a possibilidade de já confirmar a classificação da seleção brasileira para as oitavas de final.

2 de dezembro

Para fechar a fase de grupos, o Brasil retorna ao Estádio de Lusail, para jogar contra Camarões. O calendário da competição prevê que a partida acontece às 16h, de Brasília, e às 22h, do Catar. Este jogo pode ter um caráter decisivo para a seleção brasileira.

