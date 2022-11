Quais são os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo

A fase de grupos de Copa do Mundo de 2022 está chegando ao fim e só resta a terceira rodada a ser jogada. Com a conclusão de algumas chaves, os confrontos das oitavas de final e os possíveis enfrentamentos até a decisão já serão desenhados.

Já classificado, o Brasil atualmente lidera o Grupo G e enfrentará nas oitavas um time do Grupo H, que tem Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Confira os confrontos da fase final e o chaveamento da Copa do Mundo:

Oitavas de final

Jogo 49 – Holanda x 2º do grupo B – 3/12, às 12h

Jogo 50 – 1º do grupo C x 2º do grupo D – 3/12, às 16h

Jogo 51 – 1º do grupo E x 2º do grupo F – 5/12, às 12h

Jogo 52 – 1º do grupo G x 2º do grupo H – 5/12, às 16h

Jogo 53 – 1º do grupo B x Senegal – 4/12, às 16h

Jogo 54 – 1º do grupo D x 2º do grupo C – 4/12, às 12h

Jogo 55 – 1º do grupo F x 2º do grupo E – 6/12, às 12h

Jogo 56 – 1º do grupo H x 2º do grupo G – 6/12, às 16h

Continua após a publicidade

Quartas de final

Jogo 57 – Vencedor do jogo 49 x Vencedor do jogo 50 – 9/12, às 16h

Jogo 58 – Vencedor do jogo 51 x Vencedor do jogo 52 – 9/12, às 12h

Jogo 59 – Vencedor do jogo 53 x Vencedor do jogo 54 – 10/12 – às 16h

Jogo 60 -Vencedor do jogo 55 x Vencedor do jogo 56 – 10/12 – às 12h

Semifinal

Jogo 61 – Vencedor do jogo 57 x Vencedor do jogo 58 – 13/12, às 16h

Jogo 62 – Vencedor do jogo 59 x Vencedor do jogo 60 – 14/12, às 16h

Disputa do 3º lugar

Jogo 63 – Perdedor do jogo 61 x Perdedor do jogo 62 – 17/12, às 12h

Final

Jogo 64 – Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 62 – 18/12, às 12h

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN