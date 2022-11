Promessas da Copa: Skov Olsen, a esperança de gols da seleção dinamarquesa

A Copa do Mundo do Catar terá o seu pontapé inicial em 12 dias com enorme expectativa pelo surgimento de novas estrelas. Entre os candidatos a jovens destaques do torneio está o atacante Andreas Skov Olsen, de 22 anos, jogador da seleção dinamarquesa e sensação do Club Brugge, da Bélgica, principal surpresa entre os 16 classificados às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Autor de oito gols em 20 partidas pelo Brugge na atual na temporada, além de três assistências, Olsen virou a principal referência ofensiva da seleção europeia na reta final do ciclo para o Catar.

Ele foi o artilheiro da Dinamarca nas Eliminatórias, com cinco gols, ao lado do lateral-esquerdo Joakim Maehle, da Atalanta, ajudando o país a conseguir classificação direta ao mundial em grupo ao lado de Escócia, Áustria, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia.

A guinada do atacante com a camisa vermelha, curiosamente, demorou a acontecer, embora a estreia tenha sido extremamente promissora.

Aos 20 anos, precisou de somente 22 minutos em campo para marcar um dos gols da goleada por 4 a 0 diante das Ilhas Faroe, em amistoso realizado em 7 de outubro de 2020. Ele ainda deu uma assistência para o gol marcado por Andreas Cornelius na mesma partida.

Mesmo assim, perdeu espaço e foi reserva pouco utilizado na heroica campanha que levou a Dinamarca entre as quatro melhores seleções da Eurocopa, em 2021, marcada pela parada cardíaca sofrida pelo meia Christian Eriksen em campo durante uma partida.

A recuperação chegou logo após o término da competição, quando ganhou a titularidade e ajudou diretamente o país a assegurar classificação antecipada, o segundo entre os 32 times que irão ao Catar.

Na última Nations League, manteve o desempenho sendo titular em cinco das seis partidas e balançando as redes duas vezes, uma delas diante da França, atual campeã mundial.

Canhoto e com 1,87 m, o jogador nasceu em Hillerod e foi revelado pelo Nordsjaelland, pequeno clube do país em 2017. A notoriedade chegou na temporada seguinte, a de 2018/19, quando marcou 27 gols em 44 partidas pelo clube, que terminou apenas na sexta colocação da liga local.

Antes disso, quase precisou largar o futebol. Aos 14 anos, problemas no quadril o afastaram por 12 meses dos gramados. Acompanhado do pai em um consultório médico, ouviu que ‘talvez fosse a hora de parar com o futebol’ ou teria que apostar em uma cirurgia de risco para seguir em frente.

Olsen optou pela cirurgia, bem sucedida, e meses depois já estava de volta sem as dores que o atormentavam.

Em 2019, ao final da segunda temporada como profissional, foi comprado pelo Bologna por 6 milhões de euros. Na Itália, as duas temporadas de pouco brilho e apenas dois gols em 45 jogos são justificadas por uma insistente opção do técnico Sinisa Mihajlovic em escalá-lo como ala.

“Sua velocidade, o um contra um e seu pé esquerdo são suas melhores características”, disse Henrik Clausen, ex-técnico nas seleções de base da Dinamarca à First Time Finish.

Acabou vendido ao Brugge por 7 milhões de euros. Deu certo: em 37 jogos pela equipe belga, 13 gols e 14 assistências.

Contou muito para a retomada do prodígio a relação próxima com Kasper Hjulmand, seu ex-treinador no Nordsjaelland, e, desde 2020, no comando da seleção. A maturidade tática adquirida na Itália também elevaram o nível de seu futebol.

Agora no Catar, em sua primeira Copa, ele terá o maior desafio da carreira pela frente. O time está no grupo D, ao lado de Austrália, França e Tunísia. A classificação, considerada ‘missão possível’, passará diretamente pelos pés do artilheiro dinamarquês.

A inspiração pode vir de Jon Dahl Tomasson, artilheiro que desabrochou mundialmente, justamente, na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, marcando quatro gols e acertando com o Milan ao final da competição.

