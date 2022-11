Promessas da Copa: Openda, o jovem que reacende a esperança na Bélgica

A Copa do Mundo do Catar terá o seu pontapé inicial em apenas três dias com enorme expectativa pelo surgimento de novas estrelas. Entre os candidatos a jovens destaques do torneio está o atacante Lois Openda, de 22 anos, que renova as esperanças da badalada geração da Bélgica após um bom início de temporada pelo Lens, da França.

Openda é o artilheiro do seu time no Campeonato Francês, com sete gols, e é um dos responsáveis pela vice-liderança do Lens após 15 rodadas.

Atacante oportunista para balançar as redes, se destaca por bom posicionamento e pela velocidade, virando opção especialmente pelas dúvidas sobre a forma física do titular Romelu Lukaku, em recuperação de recentes lesões musculares.

Sobre a possibilidade de substituir o destaque e arcar com a pressão, o atacante respondeu à imprensa em coletiva dias atrás, notando que ainda há Michy Batshuayi na disputa: “meu estado de espírito é sempre o mesmo, independentemente da situação de Romelu. Todos sabemos que Michy está em segundo lugar. Cabe a mim estar preparado”.

Com ascendência marroquina e congolesa, Openda nasceu em Liege, quarta maior cidade da Bélgica, em 16 de fevereiro de 2000. Ainda aos oito anos, passou pelas categorias infantis do Patro Othee, até ir ao RFC Liege, aos 11.

Em 2013, se tornou atleta do Standard Liege, local em que se devolveu até 2015, quando foi contratado para integrar os juvenis do tradicional Club Brugge, equipe em que ganhou visibilidade a ponto de defender as categorias de base da seleções belgas, sempre como um dos principais nomes da geração.

Em agosto de 2018, aos 18 anos, estreou como profissional, em jogo do Club Brugge pelo Campeonato Belga. Após 17 partidas pelo time principal, marcou seu primeiro gol na categoria. Em clássico contra o Genk, entrou na reta final do jogo e precisou de menos de um minuto em campo para empatar o jogo.

O atacante, no entanto, não brilhou em seus primeiros anos de Brugge, sendo emprestado ao Vitesse – o acordo durou até a metade deste ano.

Na Holanda, o futebol do jogador desencantou e a passagem terminou com 37 gols e 11 assistências, o que rendeu a primeira convocação à seleção principal da Bélgica, em junho de 2022. Ele já marcou um gol, mesmo só nove minutos após entrar, durante goleada por 6 a 1 sobre a Polônia, pela Nations League.

Menos de um mês após debutar com a camisa dos Diabos Vermelhos, o atacante foi comprado pelo Lens, da França, que pagou cerca de 10 milhões de euros para o Club Brugge. O bom início no novo clube resultou na convocação para a Copa do Mundo e o status de uma das promessas da competição.

A Bélgica estreia na Copa do Mundo na próxima quarta-feira, 23, contra o Canadá. Além da seleção norte-americana, os belgas enfrentam Marrocos e Croácia pelo grupo F do Mundial.

