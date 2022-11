Promessas da Copa: Musiala, o versátil meia alemão criado na Inglaterra

Atualizado em 31 out 2022, 19h31 - Publicado em 2 nov 2022, 04h00

Por Maria Fernanda Lemos Atualizado em 31 out 2022, 19h31 - Publicado em 2 nov 2022, 04h00

A exatos 19 dias para o início da Copa do Mundo do Catar, cada vez mais, os olhares se voltam para os candidatos a jovens destaques da competição. Um nome que briga pelo posto é o alemão Jamal Musiala, o meia polivalente do Bayern de Munique, de apenas 19 anos.

Filho de pai nigeriano e de mãe alemã, Musiala nasceu no dia 26 de fevereiro de 2003, em Stuttgart, cidade no sudeste da Alemanha. Apesar disso, passou boa parte da infância e da adolescência na Inglaterra, país esse que defendeu a seleção sub-15, sub-16, sub-17 e sub-21.

Aos sete anos, o jogador iniciou a sua formação como jogador pelo Southampton. Transferiu-se ainda cedo para as categorias de base do Chelsea. No time londrino ficou conhecido por boas atuações, quebrou recordes e, pelo seu desempenho, como é comum nos países europeus, recebeu bolsa de estudo esportivo para a tradicional escola de Whitgift.

Extremamente habilidoso e polivalente no sistema ofensivo, Musiala sempre foi considerado uma dos nomes mais promissores de jovens jogadores brilhantes surgindo nas equipes juvenis da Inglaterra, ao lado de Bukayo Saka, do Arsenal, Jadon Sancho, do Manchester United, e Jude Bellingham, do Borussia Dortmund.

Com boas atuações, em 2019, o jogador impressionou o Bayern de Munique e retornou ao país natal já com status de promessa. Pelo clube alemão, completou a formação no sub-17 e no sub-19.

Aos 17 anos e 115 dias, Musiala superou Toni Kroos, David Alaba e Pierre-Emile Hojbjerg como o mais jovem a entrar em campo pelo time principal do Bayern em uma partida do Campeonato Alemão – um recorde que depois perderia para Paul Wanner, de 16 anos.

A decisão de defender a seleção alemã, embora difícil, foi inevitável, explicou o jogador em entrevista coletiva durante coletiva da Eurocopa, no ano passado, quando se tornou o atleta mais jovem a defender a Alemanha em um grande torneio.

“Tenho um coração pela Alemanha e um coração pela Inglaterra. Ambos os corações seguirão batendo. (…) A Inglaterra é uma casa para mim. Pensei muito nessa questão. ‘O que é melhor para o meu futuro?’ ‘Onde eu terei mais chances de jogar?’ No fim, apenas escutei a sensação que, há um bom tempo, vinha me dizendo que a decisão certa era jogar pela Alemanha, a terra em que nasci”, disse em entrevista ao The Athletic, em outra ocasião.

Todos os gols e assistências do craque Jamal Musiala nesta temporada 🇩🇪🔥pic.twitter.com/Mh4HKaB0NN — FC Bayern Brasileiro 10x🏆 (@eFCBayernBR_) October 30, 2022

Entre amistosos, partidas de Eliminatórias, Eurocopa e Nations League, Musiala já disputou 17 jogos com a seleção alemã, tendo marcado um gol – contra a Macedônia do Norte pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Embora não seja titular, o camisa 14 se apresenta como mais uma arma de Hans-Dieter Flick.

Na atual temporada pelo Bayern de Munique, o jovem atacante tem se destacado principalmente pelos dribles, pela velocidade e boa finalização de longa distância. Pode atuar como atacante mais centralizado, ou como meio-campista, sua posição de origem. Na atual temporada, são 18 jogos, sendo 14 como titular, dez gols marcados e sete assistências.

O jogador, que costuma comemorar seus gols com um ‘M’ com a mão – uma provável referência a letra que inicia seu sobrenome-, foi decisivo na goleada do Bayern contra o rival Bayer Leverkusen pela Bundesliga, em setembro. Não só fez um gol na vitória por 4 a 0, como deu duas assistências na partida.

Com tantos atributos vestindo a camisa da seleção alemã, a expectativa é inevitável. A joia é um dos favoritos para o Prêmio de Jogador Revelação na Copa do Mundo, já vencido pelos compatriotas Lukas Podolski, na Alemanha, em 2006, e por Thomas Müller na África do Sul, em 2010.

