Promessas da Copa: Gvardiol, o defensor destaque da nova geração croata

A Copa do Mundo de 2022 começa em exatos 10 dias e a expectativa pelo surgimento de promessas candidatas ao prêmio de revelação do Mundial cresce cada vez mais. Um dos jogadores para “ficar de olho” no Catar é o zagueiro Josko Gvardiol, da seleção da Croácia e do RB Leipzig, de 20 anos, eleito o sexto melhor jovem do mundo na última temporada, pela revista France Football, no Troféu Kopa.

Nascido em Zagreb, capital croata, em 23 de janeiro de 2002, Gvardiol teve contato com o esporte desde muito novo, especialmente quando seu pai Tihomir, que jogou futebol amador no GOSK, de Novigrad, o levou ao NK Tresnjevka. A passagem pelo modesto time foi curta e acabou assim que o Dínamo Zagreb, maior clube do país, o chamou para integrar as categorias infantis, aos oito anos.

Era lateral-esquerdo e meio-campista central no início de sua formação, sem grande destaque, segundo a imprensa croata. A virada de chave foi quando teve seus primeiros contatos com o treinador da base do Dínamo, Dalibor Poldrugac, que o mandou para a defesa.

O zagueiro canhoto – característica buscada por diversos treinadores- começou a se destacar tanto no clube quanto nas seleções inferiores da Croácia e gigantes da Europa não demoraram a incluir seu nome em lista de desejos. Enquanto já era considerado uma das promessas da nova geração pela imprensa europeia, estreou profissionalmente, aos 17 anos, entrando aos 43 minutos do segundo tempo, contra o HNK Gorica, pelo Campeonato Croata da temporada 2019/20.

Menos de um ano depois de se profissionalizar, em setembro de 2020, Gvardiol foi comprado pelo RB Leipzig, da Alemanha, por 18,8 milhões de euros, o valor mais alto já pago a um jovem croata. Porém, a decisão foi manter o zagueiro no Dínamo até o fim daquela temporada. Neste período, firmou-se como titular e foi chamado pelo treinador Zlatko Dalic pela primeira vez para a seleção adulta.

Estreou com a camisa quadriculada em um amistoso preparatório para a Euro, contra a Bélgica, ao entrar depois do intervalo, como lateral-esquerdo, sua posição do início da formação como atleta. A atuação agradou a comissão técnica, o que o rendeu a titularidade nos quatro jogos dos vice-campeões mundiais na competição europeia. Gvardiol, jogando fora de sua posição “preferida”, terminou a campanha como terceiro que mais acertou dribles e interceptações por jogo, segundo o Sofascore, especialmente pela capacidade de ser veloz, característica cada vez mais necessária para defensores de elite.

Menos de dois meses depois de jogar a Euro, Gvardiol concluiu sua transferência para o RB Leipzig, já com a pressão por ser titular e disputar uma Liga dos Campeões. Este não foi um problema e, já de cara, fechou a primeira temporada na Alemanha como o quarto com mais jogos no plantel. Em maio, o clube conquistou sua primeira taça, a Copa da Alemanha. Simultaneamente, Gvardiol foi fundamental na reta final das Eliminatórias para o Mundial do Catar.

Com ele, o Leipzig obteve a façanha de se classificar para as oitavas de final da Champions, em segundo no grupo do Real Madrid, terminando à frente de Shakhtar Donetsk e Celtic. No mata-mata, o adversário será o Manchester City, justamente um dos gigantes dos continentes que já demonstrou interesse em contratá-lo no passado.

Josko Gvardiol foi convocado para a Copa do Mundo, na última quarta-feira, 9. O zagueiro de 20 anos desembarca no Oriente Médio podendo ser a revelação. A Croácia é a atual vice-campeão do torneio e está no grupo F, ao lado de Bélgica, Canadá e Marrocos.

