Promessas da Copa: Caicedo, a joia equatoriana que já castigou o Flamengo

Atualizado em 21 out 2022, 19h48 - Publicado em 22 out 2022, 04h00

Falta menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2022. E, assim como em todas as edições da competição, há enorme expectativa sobre os candidatos a jovens destaques da competição. Um nome que concorre ao posto é Moisés Caicedo, do Brighton, meio-campista equatoriano de apenas 20 anos.

Natural de Santo Domingo, cidade do noroeste do Equador, a promessa equatoriana não demorou a ter sua vida ligada ao futebol. Após se destacar nas ruas da cidade em que nasceu, aos 13 anos, um de seus dez irmãos o levou para fazer testes no Independiente Del Valle, onde foi aprovado e iniciou a formação.

Meio-campista de muita qualidade técnica, passou a estampar manchetes equatorianas desde as categorias de base, elogiado pela eficiência em passes e posicionamento dentro de campo, não demorou a estrear profissionalmente.

Em setembro de 2019, quando ainda tinha 17 anos, jogou pelo Del Valle pela primeira vez. Ainda assim, depois de estrear na equipe principal, o meio-campista ainda chegou a vencer a Libertadores sub-20 de 2020. A campanha contou com um jogo contra o Flamengo nas semifinais, em que Caicedo balançou as redes e contribuiu para a eliminação do time brasileiro.

Já totalmente profissionalizado e se destacando pelo Independiente Del Valle, a jovem promessa voltou a “castigar” o Flamengo. Em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores de 2020, a equipe equatoriana goleou o Rubro-negro por 5 a 0. Na ocasião, Caicedo marcou um gol e deu uma assistência.

O meio-campista brilhou no Equador e passou a receber chances na seleção principal. Pouco tempo depois, no início de 2021, o Brighton, da Inglaterra, pagou 5 milhões de euros e contratou a joia.

O garoto foi emprestado para o Beerschot, da Bélgica, sem ao menos jogar com o time principal, mas retornou à equipe britânica no começo deste ano, para a reta final da última Premier League, quando se firmou.

Nesta temporada, Caicedo é “figurinha carimbada” em jogos do Brighton. De acordo com dados do Sofascore, o equatoriano é o segundo meio-campista da equipe com mais passes certos por jogo (47,7 por jogo) e quem mais acerta bolas longas na posição (2,5 por jogo). Moisés tem 25 jogos com a camisa da seleção.

O Equador estreia na Copa do Mundo justamente no primeiro jogo do torneio, dia 20 de novembro, às 13h (de Brasília), contra o Catar. Holanda e Senegal são as outras duas equipes do grupo A.

