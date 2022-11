Promessas da Copa: Bellingham, a jovem esperança da Inglaterra no Catar

Quatro anos atrás, Kylian Mbappé deixou o Mundial da Rússia com os troféus de campeão e também de melhor jogador jovem do torneio. A 19 dias do início da Copa do Mundo de 2022, um meio-campista inglês já desponta como forte candidato a suceder o francês como revelação da competição. Jude Bellingham, de 19 anos, já é a grande estrela do Borussia Dormtund e esperança da Inglaterra para voltar a conquistar o Mundial.

Um meia alto (1.83m) e elegante, se destaca por sua condução de bola, facilidade para fintar os oponentes e tem sido cada vez mais eficiente nas finalizações. Nascido em Stourbridge, cidade do oeste inglês, no dia 29 de junho de 2003, herdou o talento e gosto pela bola do pai, Mark Bellingham, um sargento da polícia conhecido também por ser um artilheiro de mais de 700 gols no futebol amador.

Destaque no esporte desde muito jovem, Bellingham chegou ao Birmingham City em 2010 nas categorias sub-8, após atuar com crianças do Stourbridge F.C. Precoce, o meia passou a se destacar pelos blues e jogou entre os sub-18 aos 14 anos, assim como entre os sub-23 aos 15.

Sempre observado e cotado como promessa geracional, passou pelas categorias juniores da seleção inglesa durante toda sua carreira, tendo estreado aos 13 anos, em 2016, na categoria sub-15, em amistoso contra a Turquia. Não demorou muito para o meia virar o capitão do time nacional de garotos.

Apesar de não ter feito as categorias de base em uma potência, Bellingham sempre esteve observado por gigantes. Seu nome explodiu ainda mais quando estreou profissionalmente, em 2019, contra o Portsmouth, pela Carabao Cup. Aos 16 anos e 38 dias, tornou-se o jogador mais jovem a disputar um jogo pela equipe principal do Birmingham.

Capaz de atuar como segundo ou terceiro homem, se destacou logo em sua temporada de estreia, apesar de não ter evitado a campanha ruim do Birmingham, que terminou flertando com o rebaixamento. O ano como principal jogador do time rendeu a ele uma proposta do Borussia Dortmund, que pagou 25 milhões de euros pela sua compra.

Mesmo chegando à Alemanha com 17 anos recém-completados, a adaptação foi quase imediata. Em sua primeira temporada, foi titular em 33 dos 46 jogos que fez. No ano seguinte, em 2021/22, foi considerado um dos melhores atletas jovens da Europa, totalizando 14 assistências e seis gols, além de ser o jogador com mais partidas pelo Borussia.

Um meia goleador, como o ídolo Gerrard

Já com status de estrela do Dortmund depois da saída do artilheiro Erling Haaland, Bellingham soma nove gols e duas assistências em 19 jogos na atual temporada, números excepcionais para um meio-campista. Como resultado, foi titular em seis dos sete jogos que fez pela seleção inglesa em 2022, chegando ao Catar como um dos destaques do time que busca encerrar um jejum de 56 anos desde a conquista de 1966.

Além de sua qualidade técnica, o jogador é reverenciado por sua personalidade e liderança. Na ausência dos veteranos Mats Hummels e Marco Reus, Bellingham chegou a ostentar a braçadeira de capitão do Dortmund. “É realmente um sonho realizado”, disse em entrevista à Bundesliga. “Quando assinei com este clube, nunca pensei que seria possível que um dia acreditassem em mim como o capitão. É algo que outras pessoas sempre falavam e eu não acreditava”, disse.

Em alta, Bellingham atrai cada vez mais interesse de gigantes do continente, como Real Madrid e Liverpool. O capitão dos Reds, Jordan Henderson, é um admirador confesso de seu colega de English Team. “Jude é um jogador incrível. É um profissional fantástico e possui uma ótima mentalidade. Eu nem quero o elogiar tanto porque ainda é muito jovem e vai receber muita pressão por conta da idade, mas é claro que é um jogador de alto nível e tenho certeza que nos ajudará muito no Catar”, declarou Henderson em setembro, em entrevista coletiva.

Os rumores sobre ida ao Liverpool aumentaram depois que Bellingham apontou Steven Gerrard como sua referência e jogador com quem gostaria de ter trocado camisas. “Stevie G, fácil. Ou melhor, não digo fácil, porque Wayne Rooney ficaria perto. Mas eu iria de Gerrard, porque o número 8 é similar ao meu jogo”, disse, em entrevista à federação inglesa, no ano passado.

Histórico positivo contra o Brasil

Jude Bellingham nunca enfrentou o Brasil pela seleção principal da Inglaterra, mas duas vezes com o time sub-16, em 2019. Ao lado de Jamal Musiala, outra promessa da Copa, mas que, como adulto, defende a Alemanha.

Os encontros da seleção brasileira com o meio-campista foram 2 a 2, em fevereiro, e um 4 a 0 para os ingleses, em abril. Ambas as partidas foram em amistoso. O time do Brasil contou com jogadores como Marcos Leonardo, do Santos, Matheus Martins, do Fluminense, e Marquinhos, do Arsenal.

