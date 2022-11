Restando um dia para o início da Copa do Mundo do Catar, surge entre os candidatos a jovem destaque no torneio o lateral-esquerdo espanhol Alejandro Balde, de recém-completados 19 anos. O jogador do Barcelona foi a surpresa de última hora na Fúria e poderá estrear pelo país logo no Mundial.

Balde foi escolhido por Luis Enrique para substituir José Gayà, do Villarreal, cortado por conta de uma entorse no tornozelo direito. Ele estava com a seleção sub-21 e encontrará a delegação espanhola já em Doha.

A convocação um tanto quanto inusitada do jovem é reflexo da temporada promissora pela equipe catalã.

Formado e lapidado nas categorias de base do Barça, onde está desde os oito anos de idade, ele ganhou sequência pela equipe principal neste ano. Desde então, disputa vaga com o veterano Jordi Alba. Balde soma 12 jogos pelo Campeonato Espanhol e quatro partidas pela Liga dos Campeões – foi utilizado como titular em 13 das 16 aparições.

Natural de Barcelona, nasceu no dia 18 de outubro de 2003 e tem ascendência de Guiné Bissau, pelo lado paterno, e da República Dominicana, pelo lado materno, país pelo qual tem dupla nacionalidade.

Veloz e habilidoso, o lateral-esquerdo se destacava quando criança na escola em outro esporte: no atletismo. A paixão, porém, veio com a bola nos pés. Depois de uma breve passagem pelo Espanyol, em 2011, chegou na escola de ‘La Masia’.

Em 2021, ainda no time B da equipe e mesmo sem jogar boa parte da temporada devido a lesões, Balde assinou contrato de renovação até 2025, com cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (cerca de 2,7 bilhões de reais).

“O Barça é a minha segunda casa e tanto eu como a minha família queríamos ficar aqui. Estou muito feliz. Estou neste clube há onze anos e todos os dias trabalho para que mais dias como este cheguem. Isso é um sonho para mim. Sei que sou um jogador do Barça B. Estou indo passo a passo, também não é preciso ter pressa”, disse em entrevista ao clube no ano passado.

“Correr é muito importante no futebol. Se, além disso, você puder correr com a bola presa ao pé e criar perigo, melhor ainda. E o Barça tem sorte porque nas suas categorias de base tem um exemplo claro disso”, escreveu o jornal espanhol Sport em 2019, quando o jovem ainda estreava pela sub-16. Desde então, acumula passagens pela categorias sub-17, sub-18, sub-19 e sub-21.

Nesta Copa, Alejandro Baldé estará à disposição no banco de Luis Enrique para estrear e colocar mais um capítulo no ano brilhante. A Espanha estreia no torneio na próxima quarta-feira, 23, às 13h (de Brasília), diante da Costa Rica pelo grupo E.

