Promessa da Copa: Noah Okafor, o atacante da Suíça no caminho do Brasil

Por Da redação Atualizado em 7 out 2022, 19h07 - Publicado em 8 out 2022, 04h00

A pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo de 2022, a expectativa pelas convocações aumenta. Como em todos os mundiais, é esperado que jovens promessas brilhem na competição mais importante do planeta. Entre os que merecem atenção no Catar está Noah Okafor, 22 anos, atacante da Suíça, segunda adversária do Brasil na fase de grupos.

Nascido em Binningen, cidade do norte da Suíça, Okafor foi revelado pelo tradicional Basel, onde estreou aos 17 anos.

Rapidamente, passou a conquistar espaço na equipe principal e atraiu olhares do grupo Red Bull, que o contratou para atuar em Salzburg, por 11 milhões de euros, pagos em janeiro de 2020.

O jovem chegou à Áustria para substituir o fenômeno Erling Haaland, hoje no Manchester City, que havia sido vendido recentemente para o Borussia Dortmund.

Centroavante com capacidade técnica para participar do jogo em diversas funções, conseguiu, depois de duas primeiras temporadas mais tímidas, conquistar a sua posição definitiva no clube. Na 2019/20, quatro gols em 15 jogos. Na seguinte, a 2020/21, seis gols em 29 jogos.

O primeiro grande momento do atacante chegou na temporada 2021/22. Mais adaptado e titular em 20 dos 34 jogos que disputou, marcou 14 gols e deu nove assistências, o que contabilizou uma participação direta a cada 73 minutos dentro de campo. Após passagem pela base da seleção suíça, se firmou na categoria profissional.

Nesta temporada, Okafor se tornou uma referência no elenco do Salzburg. Até o momento, já marcou oito gols em 14 partidas, sendo três deles na Liga dos Campeões. Cada vez em maior evolução, o jogador chega ao Mundial com olhares de atenção.

Na fase de grupos, a Suíça enfrenta o Camarões, Brasil e Sérvia. A estreia acontece em 24 de novembro diante dos camaroneses, enquanto a partida contra os brasileiros ocorre quatro dias depois, em 28 de novembro.

