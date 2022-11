Presidente da Fifa pede ‘cessar-fogo temporário’ na Ucrânia durante a Copa

Dias depois de pedir que temas políticos sejam evitados durante a Copa do Mundo do Catar, o presidente da Fifa, Gianni Infantino decidiu interceder nos conflitos envolvendo a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nesta terça-feira, 15, o dirigente fez um apelo direto aos líderes mundiais reunidos em Bali, na Indonésia, para a 17ª cúpula do G20 para pedir um “cessar-fogo temporário” no conflito no leste europeu durante o Mundial, que começa dia 20.

Dirigindo-se aos chefes de estado reunidos no fórum, o presidente da Fifa disse que a Copa pode iniciar o diálogo como primeiro passo o fim da guerra na Ucrânia. “O futebol é uma força para o bem. Não somos ingênuos em acreditar que o futebol pode resolver os problemas do mundo. Sabemos que nosso foco principal como organização esportiva é e deve ser o esporte, mas porque o futebol une o mundo, esta Copa do Mundo em particular, com cinco bilhões de pessoas assistindo, pode ser um gatilho para um gesto positivo, um sinal ou uma mensagem de esperança”.

Infantino lembrou que “a Rússia sediou a última Copa do Mundo em 2018 e a Ucrânia está concorrendo para sediar a de 2030”, junto com Portugal e Espanha. “Talvez, a atual Copa do Mundo, que começa em cinco dias, possa realmente ser esse gatilho positivo. Então, meu apelo, a todos vocês, é que pensem em um cessar-fogo temporário, por um mês, durante a Copa do Mundo, ou pelo menos na implantação de corredores humanitários, ou qualquer coisa que possa levar à retomada do diálogo como um primeiro passo para a paz. Vocês são os líderes mundiais; você tem a capacidade de influenciar o curso da história.”

Por causa da invasão à Ucrânia iniciada em fevereiro, a seleção russa foi excluída das Eliminatórias da Copa. A Ucrânia, por sua vez, foi para a última fase da repescagem, mas acabou perdendo para o País de Gales.

A fala de Infantino ocorre cinco dias antes do início da 22ª edição do Mundial e um dia depois do lançamento da campanha Football Unites the World (O Futebol Une o Mundo), na qual uma série de estrelas internacionais de juntaram para ilustrar a capacidade do futebol de agregar pessoas.

“Todos vocês sabem o que o futebol significa para seu povo e seus países; é sobre paixão, é sobre inclusão, é sobre tolerância, é sobre não discriminação e é sobre educação”, continuou Infantino. “O futebol é um investimento nas nossas crianças, para o nosso futuro. O futebol une o mundo e, como o futebol une o mundo, a Copa do Mundo é uma ocasião para reunir as pessoas em paz e alegria, algo profundamente necessário nos tempos turbulentos em que vivemos”.

A Copa do Mundo do Catar começa no próximo domingo, 20 de novembro, com a partida entre o anfitrião e o Equador no Estádio Al Bayt. O torneio terminará no Lusail Stadium, onde a final acontecerá no domingo, 18 de dezembro.

