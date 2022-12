Possível recorde de Neymar, Modric e mais destaques de Brasil x Croácia

DOHA – Brasil e Croácia abrem nesta sexta-feira, 9, a partir das 12 h (de Brasília) as quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em duelo repleto de atrações no Estádio Education City. Recuperado da lesão que o tirou de duas partidas da primeira fase, Neymar está no centro das atenções e pode bater um recorde que já dura 60 anos de ninguém menos que Pelé. Do outro lado, no entanto, os croatas confiam em uma lenda, Luka Modric, de 37 anos, o craque do último Mundial.

Com 76 gols em jogos oficiais pela seleção, Neymar já superou ídolos como Zico (48), Romário (55) e Ronaldo (62) e está a apenas uma bola na rede de igualar Pelé (77), o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O Rei chegou a esta marca em 91 jogos, enquanto o atual camisa 10 tem 123 partidas disputadas.

Pelé, que segue internado em São Paulo e recebeu homenagens dos atletas da seleção na última partida, ostenta a condição de máximo goleador da seleção há 60 anos, desde que marcou duas vezes diante do País de Gales, em triunfo por 3 a 1 no Pacaembu, em 16 de maio de 1962, superando os 33 gols de Ademir de Menezes. Pelas contas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que leva em conta partidas contra clubes e combinados, Pelé segue com boa margem de vantagem, com 95 gols.