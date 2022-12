Por que o Brasil tinha sete jogadores no ataque no gol da Croácia?

Duas perguntas dominaram os debates depois da inesperada eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, na última sexta-feira, 9, diante da Croácia. A primeira: por que Neymar não bateu o primeiro pênalti da disputa? E a segunda: por que a seleção estava com tantos jogadores no campo de ataque faltando quatro minutos para acabar o jogo, com vantagem de 1 a 0 no placar?

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Esta análise tenta responder à segunda questão. Revendo a jogada desde o início, é possível observar a sequência de eventos que começa com o Brasil em uma postura cautelosa, passa por uma oportunidade de gol desperdiçada e termina em uma série de erros defensivos que acabam no empate croata – contando também com o azar de um desvio que tira Alisson do lance. Confira:

A jogada começa aqui: lateral para o Brasil no campo de defesa. Importante já dizer que a ideia de que o Brasil não tentou defender a vantagem é falsa. No segundo tempo da prorrogação, a Croácia teve muito mais posse, e o Brasil marcou quase sempre no campo de defesa.

Danilo bate o lateral para frente, mirando Pedro, mas a bola não alcança o centroavante. Modric corta de cabeça. Aqui, o posicionamento defensivo do Brasil é normal. Fred e Casemiro estão mais atrás, Antony e Rodrygo nos laterais da Croácia, Pedro e Neymar por dentro.

A bola fica viva, o zagueiro Lovren se atrapalha para controlar. Pedro pressiona, e Lovren dá um passe na fogueira para Gvardiol, o outro zagueiro. Fred vê a oportunidade de ganhar a bola, pressiona Gvardiol – e recupera em um setor perigosíssimo. A bola sobra limpa para Pedro.

Aqui, o primeiro erro. Pedro está sozinho, com a bola controlada. A defesa croata está exposta. O Brasil vê a chance e corre para frente. Mas Pedro se precipita e dá um passe ruim para Fred. Ele não espera o companheiro emparelhar com Gvardiol, e solta a bola muito antes.

Fred quase consegue chegar antes na bola, mas Gvardiol chega mais inteiro e desarma o brasileiro com um carrinho. Nisso, os atacantes da seleção estavam correndo para frente, esperando Fred ganhar a jogada, o que geraria uma oportunidade clara de fazer 2 a 0 e matar o jogo.

Fred levanta e corre atrás da bola para pressionar. Decisão certa? Levando em conta o comportamento padrão do time, sim. O Brasil sempre pressiona logo após perder a bola, ainda mais numa posição tão avançada, com vários jogadores na frente, quando a chance de recuperar é maior.

Continua após a publicidade

Pressionado por Fred, Lovren dá um bico para frente, e Danilo ganha de cabeça, devolvendo a bola para a zona de disputa. Dá para ver Tite reclamando com o árbitro de falta em Fred no carrinho de Gvardiol, mas o zagueiro croata pegou só a bola. Enquanto isso, Pedro, Rodrygo e Neymar se mantêm em posições avançadas, provavelmente esperando que a posse vá ficar com o Brasil.

Majer devolve de cabeça e a bola cai para Modric. Um detalhe importante aqui é que Alex Sandro (amarelo) avança porque percebe que Vlasic (vermelho), que é o jogador que ele tem que marcar, está livre. Aí vem o segundo erro, o erro fatal. Casemiro decide pressionar Modric…

Mas Casemiro erra o bote, toma o giro e não consegue fazer a falta para matar a jogada. Modric (ou o toque foi de Casemiro?) encontra Vlasic, que corre por dentro, enquanto Alex Sandro esperava o passe por fora (note a orientação do corpo dele). Fred é o único que volta correndo, tentando recuperar sua posição.

A partir daí, o Brasil está exposto. Alex Sandro está distante de Vlasic, e Danilo, Thiago Silva e Marquinhos estão no mano a mano com os centroavantes Budimir e Petkovic e o ponta Orsic. Casemiro, provavelmente exausto, não consegue voltar rápido. É uma situação de quatro contra quatro, e Danilo está mancando.

Budimir corre de fora para dentro e arrasta Danilo, abrindo o corredor esquerdo para Orsic. A prioridade do Brasil em situações assim é proteger o centro, forçando o adversário a jogar por fora. Há uma breve indecisão entre Danilo e Thiago Silva sobre quem abre para marcar Orsic. Alex Sandro segue tentando chegar em Vlasic. Casemiro, cansado, tenta voltar.

Danilo, exausto, dá tudo de si, mas não chega a tempo de cortar o cruzamento de Orsic. Thiago Silva fecha o meio da área, mas Marquinhos está sobrecarregado porque Alex Sandro perseguiu Vlasic até o fim e está do outro lado do campo. Caos na defesa do Brasil, uma cena raríssima nos últimos anos.

Petkovic escapa da atenção de Marquinhos e bate mal, mascado. Aí, o azar: a bola desvia em Marquinhos e mata Alisson, que já estava com os pés fincados para fazer a defesa e não tem tempo de armar um novo salto. Casemiro chega só agora, atrás de outro croata. Fred também chega tarde demais, após cruzar o campo.

E assim, no único erro defensivo grave do Brasil, saiu a única finalização a gol da Croácia, que desviou e entrou. O erro não foi ter gente demais no campo de ataque – essa foi uma situação específica do jogo, uma oportunidade de gol -, mas sim a execução malfeita da marcação após perder a bola na frente, algo que a seleção normalmente faz muito bem. Pior para o Brasil, que voltou para casa mais cedo após falhar nos pênaltis.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN