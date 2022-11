Polêmica segue: Cristiano Ronaldo diz que gol é dele, mas tecnologia nega

Cristiano Ronaldo não balançou as redes no triunfo por 2 a 0 de Portugal sobre Uruguai, na segunda-feira, 28, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. Ao menos é o que diz a súmula da partida, com base em uma ferramenta de alta tecnologia. O camisa 7, porém, discorda, e segundo um jornalista espanhol, o caso ainda pode ser revisto.

Nesta terça, 29, o site britânico The Athletic informou que a Connected Ball Technology, tecnologia instalada nas bolas da Adidas usadas no Mundial, provou-se que o verdadeiro autor do gol foi mesmo Bruno Fernandes, que fez o cruzamento que acabou virando chute.

“Na partida entre Portugal e Uruguai, usando a Connected Ball Technology colocada na Al Rihla, bola oficial da Adidas, fomos capazes de mostrar que definitivamente não houve nenhum contato de Cristiano Ronaldo na bola no gol de abertura do jogo. Nenhuma força externa na bola pôde ser medida, conforme mostrado pela falta de um “batimento” em nossas medições. O sensor IMU de 500Hz dentro da bola nos permite ser altamente precisos em nossa análise”, afirmou a fornecedora alemã em nota publicada pelo jornal inglês, que também divulgou uma imagem dessa análise.

Desenvolvida pela Adidas em parceria com a Fifa, a tecnologia permite a detecção de qualquer toque na bola por meio de um sistema semiautomático com 500 medições por segundo, que são diretamente enviadas para a cabine do VAR, que por sua vez toma a decisão em relação ao posicionamento dos jogadores no momento de cada jogada.

Apesar da polêmica e da já constatação em relação ao verdadeiro autor do gol, a Fifa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. No pós jogo, Cristiano Ronaldo chegou a dizer que tocou na bola. Ele teria mandado uma mensagem ao jornalista britânico Piers Morgan, para quem deu a bombástica entrevista que culminou em sua saída do Manchester United, dizendo que o gol era seu.

Para botar mais lenha na fogueira, um jornalista espanhol, Edu Aguirre, do programa de TV Chiringuito, informou que a federação portuguesa está em contato com a Fifa para enviar provas de que o gol seria de seu capitão. Segundo a imprensa lusitana, porém, a informação não procede. O astro português do futsal Ricardinho, eleito diversas vezes o melhor do mundo da modalidade, comentou a notícia. “Não quero acreditar que seja verdade isto. Eu acredito que para o Ronaldo seja mais importante vencer o jogo e qualificar que estar agora a reclamar um gol no Mundial.”

Nao quero acreditar que seja verdade isto.. eu acredito que para o ronaldo seja mais importante vencer o jogo e qualificar que estar agora a reclamar um golo no mundial… https://t.co/4yHKiLENEU — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) November 29, 2022

O craque português, porém, comemorou bastante o que supostamente seria seu nono gol em uma Copa do Mundo e o que o faria igualar o recorde português do lendário Eusébio. Cristiano é dono da artilharia entre as seleções nacionais, com 117 gols marcados até o momento. O próximo compromisso de Portugal no Catar está marcado para esta sexta-feira, 2, contra a Coreia do Sul, às 12h (de Brasília).

