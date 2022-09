Pogba terá de passar por cirurgia e vê Copa do Catar em risco

Más notícias para a Juventus e para a seleção francesa. O volante Paul Pogba será submetido a uma cirurgia no menisco lateral do joelho direito e ficará afastado dos gramados por um a dois meses. A princípio, a intervenção cirúrgica havia sido descartada para não comprometer a participação dele na Copa do Catar, em novembro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 5, pela emissora Sky Sports.

De acordo com a publicação, a mudança na decisão foi tomada após o jogador tentar realizar as atividades no CT da Juventus, em Continassa.

Havia três hipóteses foram estudadas, duas envolvendo cirurgia e o outro um tratamento de modo conservador, sem necessidade de cirurgia, mas que não tem eficácia comprovada para o caso do meio-campista.

Pogba sofreu a lesão durante a primeira semana de treinamentos em seu retorno à Juventus, no fim de julho. O tempo de recuperação para a cirurgia é de 6 semanas, o que deixa o jogador com poucas chances de convocação para a seleção francesa.

A Copa do Catar será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. A França, atual campeã, está no grupo D ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia será em 22 de novembro, às 16h (de Brasília), diante dos australianos.

