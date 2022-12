PLACAR debate: você torceria pela Argentina caso Brasil fosse eliminado?

DOHA – Brasil e Argentina voltarão a se encontrar em uma Copa do Mundo depois de mais de três décadas caso ambos vençam seus compromissos pelas quartas de final — a equipe de Neymar encara a Croácia e a de Lionel Messi mede forças com a Holanda. Na última semana, o técnico argentino Lionel Scaloni deu uma declaração surpreendente ao dizer por quem torceria caso a sua seleção não ganhasse o Mundial. “Sou sul-americano e estou feliz que o Brasil passe. Sou fã número 1 do futebol sul-americano, tenho amigos brasileiros, e se não for a Argentina, prefiro que ganhe um sul-americano. Quem pensa o contrário está equivocado. Eles fizeram um bom trabalho e dou os parabéns.” A frase de Scaloni dividiu opiniões. Direto de Doha, PLACAR colheu opiniões de sul-americanos sobre o tema. E você, torceria pelos “hermanos“?

