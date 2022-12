PLACAR de dezembro ilumina o tri argentino e outros destaques da Copa

Chegou ao fim de forma espetacular, com o agoniante título argentino diante da França em Lusail, a Copa do Mundo de 2022, um Mundial repleto de ineditismos. Foi a primeira edição jogada no Oriente Médio, a primeira a ter um africano entre os semifinalistas e a primeira (e provavelmente única) vencida por Lionel Messi, agora eternizado entre os maiorais da bola. Foi uma Copa e tanto, apesar da decepcionante participação da seleção brasileira. Como manda sua cinquentenária tradição, PLACAR preparou uma edição especial, de colecionador, sobre o Mundial, já disponível em versão digital em dispositivos iOS e Android, e a partir do sábado, 24, em formato impresso nas bancas de todo o país.

O especial da Copa conta com textos e fotos exclusivas de nossos enviados a Doha e é dividido da seguinte maneira. A primeira parte narra as aventuras da equipe de Messi rumo à consagração final nos pênaltis. As valentes seleções de Croácia e Marrocos também recebem destaque especial. Na sequência, a revisa traça a “a anatomia do fracasso” da seleção brasileira, eliminada novamente nas quartas de final.

A revista segue com uma seleção de revelações do torneio, como Jude Bellingham e Azzedine Ounahi, e com uma coleção de lances e fatos inesquecíveis do Mundial. A amarga despedida de craques veteranos como Cristiano Ronaldo e Luís Suárez não foi esquecida, bem como a festa dos árabes que tomaram as ruas de Doha em uma espécie de estado de sítio às avessas. Por fim, a tradicional tabela e estatísticas sobre um Mundial que jamais será esquecido.

E assim, PLACAR fecha mais um ano de dedicação absoluta à maior paixão dos brasileiros. Em 2023, teremos mais novidades. A revista de janeiro já está saindo do forno, com a tradicional edição dos campeões do ano anterior. Confira, abaixo, a carta ao leitor desta edição e boas festas:

‘A histórica revista PLACAR’

Logo depois da derrota do Brasil para a Croácia, um jornalista peruano se aproximou de um dos correspondentes de PLACAR em Doha. Ele queria entender o que houvera no gramado do estádio Education City. Ao ver a credencial, e ao ler o nome de nossa publicação, exclamou: “A lendária e

histórica revista PLACAR!”. É impressão que nos orgulha. A Copa do Mundo do Catar, a de número 22 desde 1930, foi a 14ª acompanhada de perto por uma equipe de PLACAR ao longo de suas mais de cinco décadas de existência. Estiveram lá, durante um mês, os repórteres Fábio Altman e Luiz Felipe Castro e os repórteres fotográficos Alexandre Battibugli e Ricardo Corrêa. Juntos, na soma dos trabalhos in loco de cada um em Mundiais, são 25 vistos de perto.

Esse agora tinha uma particularidade, e que pressupunha seguir não apenas os jogos, a caminho da gloriosa conquista da Argentina de Lionel Messi, mas também o cotidiano da primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio — um torneio embebido, ao longo de trinta dias fascinantes, pela alegria incontida de torcedores de países vizinhos e de cultura religiosa semelhante à do Catar, o islamismo. E, então, durante o sonho do futebol, houve um espécie de estado de sítio ao avesso em uma nação regida por uma monarquia absolutista. Foi como se, no tempo da Copa, houvesse um lindo vento de liberdade — com direito inclusive a protestos de algumas seleções contra o preconceito que fere a comunidade LGBTQIA+ e a estúpida misoginia.

Foi uma festa bonita, de bom futebol, a cerimônia de adeus de craques como Cristiano Ronaldo e Messi, coroada pela mais espetacular final de todas as Copas — aquele Argentina x França, o 3 a 3 levado para a prorrogação, com show de Messi, o novo rei do futebol, e Mbappé, o príncipe da bola, que ecoará infinitamente. Acompanhe, nas próximas páginas, o relato da Copa do Mundo com fotos exclusivas de PLACAR. É uma caprichada edição de colecionador — e uma pena a canarinho ter ido embora tão cedo. Até 2026! E a todo instante e em qualquer circunstância em nossas redes sociais e especialmente na PLACAR TV, que pode ser acessada pelo YouTube. Boa leitura e boa emocionada diversão.