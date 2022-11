Pênalti polêmico, acréscimos e VAR: a estreia de Raphael Claus na Copa

O árbitro brasileiro Raphael Claus estreou na Copa do Mundo do Catar na goleada da Inglaterra sobre o Irã. Ao fim do jogo, a atuação terminou com intensa repercussão nas redes sociais por decisões polêmicas, como a não marcação de um pênalti no zagueiro Harry Maguire, além da opção por dez minutos de acréscimo na etapa final.

Ao lado de Wilton Pereira Sampaio como os únicos brasileiros árbitros principais da competição, Raphael Claus foi escalado já para o segundo jogo da Copa. Porém, a estreia foi cercada de dúvidas.

Ainda no início de jogo, uma bola cruzada pelos ingleses terminou em reclamações por pênalti, após os zagueiros Harry Maguire e John Stones serem derrubados dentro da área.

Após reclamação dos jogadores europeus, Claus manteve a decisão depois de comunicação com a arbitragem responsável pelo VAR. Não houve consulta ao vídeo.

Foi MUITO pênalti no craque Maguire.

A atuação pouco impactou no resultado final, tendo em vista que os ingleses atropelaram os rivias dentro de campo. Mesmo assim, a condução do final de jogo de Claus viralizou ao acrescer dez minutos no fim do segundo tempo, apesar do 6 a 1 que constava no placar.

No primeiro tempo, o profissional deu mais 14 minutos, mas com a justificativa da paralisação em razão da concussão cerebral sofrida pelo goleiro iraniano Alireza Beiranvand.

Colunista do portal Notícias da TV, Gabriel Vaquer tuitou: “24 minutos de acréscimo no jogo. Raphael Claus não gosta dos jornais locais do meio dia”. O perfil do site ESPN Brasil também levou na brincadeira a escolha do árbitro, em resposta a uma própria publicação que tratou o sexto gol inglês como o “para fechar a conta”.

Falta de critério: não marcou pênalti para a Inglaterra no primeiro tempo, para manter o critério não deveria ter marcado para o Irã. Para mim, erra feio principalmente o VAR uruguaio, pois não manteve o critério, não era erro claro/ óbvio. E não tinha porque dar 10 de acréscimos pic.twitter.com/G3qZc95DMR — Renata Ruel (@RuelRenata) November 21, 2022

Passados os dez minutos de acréscimos, já aos 55 do tempo final, o jogador iraniano Morteza Pouraliganji foi derrubado na área. Diferente do que fez no lance que poderia culminar em pênalti no primeiro tempo, Claus decidiu checar o Árbitro de Vídeo e confirmou a penalidade, de onde saiu o segundo gol do Irã.

