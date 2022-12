Pelé assistirá a Brasil x Coreia do hospital, anunciam redes oficiais

Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira, 29, Pelé enviou uma mensagem aos jogadores da seleção brasileira por meio de suas redes sociais nesta segunda, 5. O Brasil encara a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a partir das 16h (de Brasília).

“Em 1958, na Suécia, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que muitos da Seleção fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Eu quero inspirar vocês, meus amigos. Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil!”, diz uma versão da mensagem publicada no Instagram.

O Twitter oficial do Rei também postou:

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte! 🇧🇷 pic.twitter.com/3CRI8v6H55 — Pelé (@Pele) December 5, 2022

De acordo com apuração de PLACAR, Pelé, de 82 anos, vive um momento delicado de saúde. O tratamento quimioterápico para o câncer a que o ex-jogador estava sendo submetido foi interrompido. Os medicamentos já não estão mais funcionando para interromper o crescimento de metástases. A fase agora é de cuidados paliativos, de modo a controlar dores e desconfortos.

