Pedro vive expectativa por convocação com boa fase e concorrente em baixa

Tite convoca a seleção brasileira, nesta sexta-feira, 9, para os amistosos contra Gana e Tunísia. Entre as possíveis novidades para disputar as partidas na França nos dias 23 e 27, está o centroavante Pedro, que vem brilhando no Flamengo. Esta é a última lista antes da definitiva que elegerá os 26 jogadores para a disputa da Copa do Mundo.

Apesar de grande parte das vagas já estar decidida, ainda há espaços a serem ocupados na lista. No ataque, levando em conta que o limite máximo de atletas passou de 23 para 26, a discussão é quente. Pedro, artilheiro do Flamengo no ano, é um dos motivadores disso.

Preterido muitas vezes pela presença de Gabriel Barbosa, o centroavante não foi protagonista nos seus dois primeiros anos no Rubro-Negro. Nesta temporada, especialmente após a chegada de Dorival Júnior, a lógica mudou. Escalado ao lado de Gabi, ele recuperou a confiança e passou a ser o grande destaque da equipe.

Em 51 partidas no ano, Pedro balançou a rede 24 vezes, sendo que 11 desses gols foram nos últimos 15 jogos. Vivendo o auge de sua carreira, o atacante é pedido de maneira recorrente na seleção brasileira. Tite, na mesma linha, rasga elogios ao atleta, como fez recentemente em entrevista ao Flow Sport Clube, dizendo que o goleador “está se convocando”.

O treinador também já citou que as características do atleta são diferentes das da maioria dos outros atacantes da seleção. Pedro é um centroavante clássico, alto, que protege bem a bola, prende e afunda a defesa adversária, além de ter faro apurado de gol, somado a uma qualidade técnica rara para a função.

Entre os concorrentes, nomes como Gabriel Jesus e Richarlison dificilmente ficarão de fora, mas não ocupam exatamente o mesmo espaço de Pedro, já que são atacantes de mais mobilidade. Quem mais se assemelha às suas características seria Matheus Cunha, mas o jogador de 23 anos vem sendo reserva do Atlético de Madri neste início de temporada.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro, contra a Sérvia, em Lusail. A convocação para o Mundial será revelada dia 7 de novembro.

