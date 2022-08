Pedro na Copa? Tite dá novas pistas sobre possível convocação

Autor de 20 gols e cinco assistências em 45 jogos pelo Flamengo na temporada, Pedro voltou a ter seu nome aclamado pela torcida e pedido na seleção brasileira após marcar um golaço de bicicleta e definir a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, na última quarta-feira, 17, e garantir a classificação rubro-negra para as semifinais da Copa do Brasil. Mas será que dá tempo de o camisa 21 cavar uma vaga entre os 26 nomes que vão disputar a Copa do Mundo no Catar? A julgar por declarações recentes do técnico Tite, a resposta é sim.

Após a partida contra o Athletico, o treinador do Brasil respondeu sobre uma possível convocação de Pedro e, não pela primeira vez, elogiou as características de centroavante do flamenguista. “Não vou fugir da pergunta. Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas. Tem que ter opção de jogador com essa característica”, disse à Rádio Globo.

Na semana passada, em entrevista ao programa Resenha ESPN, Tite já havia falado sobre como o estilo de jogo de Pedro era algo que ele não via nos outros atacantes da seleção, como Richarlison, Matheus Cunha, Gabriel Jesus e Roberto Firmino – definidos como jogadores de mais mobilidade.

“Ele tem uma característica única, um jogador 9, que tem poder de cabeceio. Quando uma equipe joga muito baixo (recuada), você tem algumas alternativas para furar esse bloqueio, e a infiltração fica muito difícil. Finalização de média distância é importante, fazer cruzamento pelos lados também é importante. Um jogador que faça uma parede, porque não vai ter espaço para atacar, ele tem essa condição. Ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia e ele tem essa capacidade”, disse.

Aos 25 anos, Pedro tem somente uma partida na carreira pela seleção brasileira principal: jogou por 14 minutos em uma vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa, em novembro de 2020. Sua primeira convocação também foi pelas mãos de Tite, em agosto de 2018, quando ele ainda atuava pelo Fluminense, mas uma grave lesão no joelho fez com que ele fosse cortado.

Desde 2020 no Flamengo, o centroavante muitas vezes amargou a reserva diante da concorrência no setor ofensivo de nomes como Gabigol e Bruno Henrique. Neste ano, sob o comando de Dorival Júnior, ele vem atuando em uma dupla de ataque com Gabigol e tem passado por sua melhor fase desde a chegada ao Rubro-Negro.

