Paquetá volante? Vini Jr. titular? As pistas de Tite no treino da seleção

A uma semana da estreia na Copa do Mundo de 2022, o técnico Tite deu alguns indícios de um possível time da seleção brasileira para a partida contra a Sérvia, em 24 de novembro. Na atividade desta quinta-feira, 17, o treinador separou duas equipes mescladas entre atletas que vêm sendo titulares e reservas, mas com uma pista importante: Lucas Paquetá treinou em uma função mais recuada, como volante.

Um dos times que treinou foi composto por Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá (Everton Ribeiro) e Rodrygo; Antony, Richarlison e Gabriel Martinelli.

A outra equipe teve Ederson (Weverton); Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Neymar; Raphinha, Gabriel Jesus (Pedro) e Vinicius Júnior.

Como Paquetá é um dos titulares absolutos de Tite, sua utilização no treino como volante indica que ele pode iniciar nessa função contra a Sérvia no lugar de Fred, abrindo espaço para mais um jogador ofensivo. Nesse caso, o candidato a titular mais provável é Vinicius Júnior.

Por enquanto, a dúvida sobre o time titular segue. “Rapaz, nem a gente sabe”, brincou o zagueiro Marquinhos em entrevista coletiva. “Mas é a dificuldade que todo treinador do mundo quer ter. Temos muitas opções de qualidade, um jogador que pode te trazer uma coisa diferente do outro, então é bom. Todas as vezes que testamos alguma maneira diferente de jogar, respondemos bem, então nos dá um conforto”.

Nos amistosos de setembro, o Brasil testou as duas formações. No primeiro jogo, vitória por 3 a 0 contra Gana, Paquetá foi volante ao lado de Casemiro, com Vini aberto pela esquerda, Raphinha na direita, Neymar como meia centralizado e Richarlison no ataque. Já nos 5 a 1 sobre a Tunísia, Fred foi o companheiro de Casemiro no meio-campo, com Paquetá pela esquerda, e Vini foi para o banco.

