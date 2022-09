Paquetá volante e minutos para Pedro: os testes de Tite na seleção

A seleção brasileira entra em campo na sexta-feira, 23, às 15h30 (de Brasília), diante de Gana, para o penúltimo amistoso antes do início da Copa do Mundo do Catar. Com novidades na escalação, a expectativa é de que Tite faça testes na lateral-direita e no setor ofensivo, como esboçou nos treinamentos. O treinador usa a data Fifa para sanar as últimas dúvidas antes da convocação final para o Mundial.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Durante as atividades, o técnico da seleção montou o time titular com Éder Militão como lateral-direito, posição em que o jogador chegou a atuar no Porto e no São Paulo. Há duas temporadas, porém, é zagueiro titular do Real Madrid. Danilo, o único jogador ofício da posição convocado por Tite, ficou na reserva.

Já no meio-campo, Tite optou por recuar Lucas Paquetá como volante ao lado de Casemiro, com Neymar como um meia ofensivo centralizado, e Vinicius Júnior, Raphinha e Richarlison no ataque.

Com isso, Tite esboçou o time titular com: Alisson; Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Vinicius Júnior; Richarlison.

Continua após a publicidade

Novidades nesta convocação, os zagueiros Bremer e Roger Ibañez participaram das atividades com o time reserva. A equipe suplente treinou com Ederson; Danilo, Ibañez, Bremer e Renan Lodi; Fabinho e Bruno Guimarães; Antony, Roberto Firmino e Rodrygo; Matheus Cunha. Tite tem dado minutagem em campo para peças como Rodrygo, Antony e Bruno Guimarães na segunda etapa dos últimos jogos da seleção.

Ainda não comprou o álbum da Copa? Confira um kit exclusivo disponível na Amazon

Uma das principais expectativas geradas em torno dessa última convocação convocação é a de testar Pedro, atacante do Flamengo que vive ótimo momento. Ele e o meia Everton Ribeiro voltaram a ser lembrados por Tite nessa lista. No primeiro treino, porém, os dois jogadores rubro-negros ficaram fora até do time reserva, levantando dúvidas sobre sua utilização no amistoso. Depois de Gana, o Brasil enfrentará ainda a Tunísia, outra seleção africana presenta na Copa, na próxima terça-feira, 27.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!