Papu Gómez revela festa argentina com eliminação do Brasil na Copa

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, nas quartas de final, após derrota nos pênaltis para a Croácia, foi um dos momentos mais comemorados pela seleção argentina, que acabou saindo campeã do Catar. Quem contou o episódio foi o meia Papu Gómez, em entrevista ao canal DSports. Segundo o jogador do Sevilla, até o aquecimento do time antes do jogo contra a Holanda, no mesmo dia, sofreu um pequeno atraso enquanto os hermanos “secavam” a seleção de Tite.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Tínhamos que nos trocar para aquecer, e estávamos todos assistindo aos pênaltis do jogo do Brasil. Dizíamos: ‘se o Brasil perde, (a Copa) é nossa’. Quando a Croácia se classificou, começamos a comemorar como se nós tivéssemos vencido”, disse Papu, que foi sondado pelo Vasco no início do ano, em negociação que não se concretizou.

O jogador de 34 anos disse ainda que os argentinos estavam muito confiantes no título mundial após quebrarem um jejum de quase três décadas sem taças, com a conquista da Copa América em 2021. “Desde que pisamos no Catar, sabíamos que seríamos campeões do mundo. Não sei por que, mas tínhamos toda a certeza”, afirmou.

No mesmo dia em que o Brasil foi eliminado pela Croácia, a Argentina passou pela Holanda, também nos pênaltis, para alcançar as semifinais da Copa do Mundo. A equipe de Messi e companhia passou fácil pelos croatas, por 3 a 0, e conquistou o tricampeonato mundial ao bater na decisão a França, novamente nas penalidades.