Os pontos fracos e fortes da Croácia, rival do Brasil nas quartas da Copa

O Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, fase em que enfrentará a Croácia. O próximo jogo acontece na próxima sexta-feira, 9, às 12h (de Brasília), no Estádio Education City.

Os croatas são os atuais vice-campeões do mundo e chegaram às quartas de final após avançar no Grupo F e passar sobre o Japão nas oitavas de final, ao vencer na disputa de pênaltis, após 1 a 1 com a bola rolando. Os resultados foram um empate com Marrocos, por 0 a 0, vitória sobre o Canadá, por 4 a 1, e mais uma partida sem gols contra a Bélgica. Foram cinco gols a favor e apenas dois contra.

Os principais jogadores do time croata são os meio-campistas Luka Modric, Mateo Kovacic e Marcelo Brozovic, além do ponta-esquerda Ivan Perisic. O zagueiro Josko Gvardiol, de apenas 20 anos, é outro que se destaca no elenco, sendo um dos melhores na posição desta Copa do Mundo.

A seleção croata se destaca por ter sofrido poucos gols neste Mundial e ter um meio-campo que une capacidade de cadenciar e construir jogadas. Assim, de acordo com o site Sofascore, a Croácia tem 54,8% de posse de bola média e oito grandes chances criadas.

No entanto, o time treinado por Zlatko Dalic não converteu muitas dessas chances: perdeu 75% delas. Na contramão, também cedeu muitas oportunidades para os rivais (9), sendo que cinco delas foram contra a Bélgica e três contra o Japão, as duas partidas mais decisivas da Croácia neste Mundial.

Brasil e Croácia se enfrentaram quatro vezes na história, sendo duas em Copas do Mundo. Em 2006, a seleção brasileira venceu por 1 a 0, já em 2014, por 3 a 1. O último jogo aconteceu dias antes da Copa do Mundo de 2018, quando a Canarinho venceu por 2 a 0.

CROÁCIA NA COPA:

4 jogos

5 gols marcados

2 gols sofridos

8 grandes chances (2 convertidas)

9 grandes chances cedidas

5,29 gols esperados

5,08 gols esperados para adversários

54,8% posse de bola média

46 finalizações (20 certas)

PONTOS FORTES:

Meio-campo (Modric, Kovacic e Brozovic)

Cadência do jogo (mais posse do que o adversário em maioria)

Time pouco vazado

PONTOS FRACOS:

Muitas chances cedidas

Pouco aproveitamento de chances a favor

Poucos atacantes efetivos

HISTÓRICO VS. BRASIL:

4 jogos

3 vitórias do Brasil

1 empate

7 gols brasileiros

2 gols croatas

Jogos nas Copas de 2006 e 2014

Último encontro: Brasil 2×0 Croácia, em 2018

