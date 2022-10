Os atletas que já estão e os que podem ficar de fora da Copa do Catar

Atualizado em 12 out 2022, 18h56 - Publicado em 13 out 2022, 04h00

A Copa do Mundo do Catar se aproxima e alguns jogadores correm contra o tempo para estar recuperados para a disputa do torneio. Enquanto o lateral brasileiro Guilherme Arana e o atacante mexicano Jesús Corona serão desfalques certos de suas seleções, o francês Paul Pogba e o argentino Dybala correm risco de ficar de fora. PLACAR explica a situação dos jogadores.

A seleção argentina é a que mais acumula preocupações. Além de Dybala, Di Maria também é outra incógnita. Situação parecida vive a seleção inglesa com os recentes cortes do zagueiro Kyle Walker e do volante Kalvin Phillips.

Confira a lista dos jogadores que estão de fora e os que veem a participação no Mundial ameaçada.

Deve ir

Marco Reus (Alemanha)

Foi só um susto. O meia-atacante alemão de 33 anos sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo no início do mês, mas sem gravidade. No mesmo local, ele já sofreu uma lesão mais grave em 2014, que o deixou de fora do Mundial no Brasil. Desta vez, a previsão é de que fique afastado por apenas três semanas e as chances de Reus estar recuperado até a Copa são altas.

Sem (ou quase sem) chance

Robert Arboleda (Equador)

Desde junho afastado dos gramados, o zagueiro corre contra o tempo para estar apto a jogar pela seleção equatoriana na competição. O jogador do São Paulo fraturou e lesionou o tornozelo esquerdo durante partida pelo Brasileirão. Nesta semana, ele iniciou a etapa de transição para o gramado, mas as chances são bastante incertas.

Guilherme Arana (Brasil)

O lateral-esquerdo do Atlético Mineiro não tem mais chances de ser convocado por Tite depois de sofrer uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo durante partida do Brasileirão, em setembro. Arana atuou em três jogos pela seleção nas Eliminatórias e amistosos neste ano.

Jesús Corona (México)

O atacante do Sevilla será desfalque da seleção mexicana e só deve retornar aos gramados no ano que vem. Ele rompeu a fíbula e os ligamentos do tornozelo em um treino da equipe espanhola.

Pepe (Portugal)

O zagueiro do Porto e da seleção portuguesa sofreu uma nova lesão em outubro. Desta vez, uma entorse no joelho esquerdo, com lesão do ligamento coleteral interno em outubro. No mês passado, ele já havia sido desfalque da equipe na Nations League por apresentar problemas físicos. Aos 39 anos, é dúvida das grandes para participar de seu quarto mundial na carreira.

São dúvidas

Ángel Di María (Argentina)

Depois de sair chorando com dores na coxa na derrota da Juventus pela Liga dos Campeões, a situação de Di Maria preocupa. Até o momento, o clube italiano não divulgou informações sobre a situação do meio campista de 34 anos.

Paulo Dybala (Argentina)

Atacante argentino da Roma sofreu uma lesão no músculo reto femoral esquerdo no último jogo da Roma pelo Campeonato Italiano. Segundo o clube, ele ficará afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas. Enquanto o técnico José Mourinho disse que é difícil visualizar Dybala em campo em 2022.

Kyle Walker (Inglaterra)

Zagueiro do Manchester City, Walker foi submetido a cirurgia na virilha e virou dúvida da seleção inglesa no Mundial do mês que vem.

Kalvin Phillips (Inglaterra)

Uma nova lesão no ombro ameaça a vaga do meio-campista inglês na seleção para a Copa. O jogador deve ser submetido a cirurgia nos próximos dias.

Paul Pogba (França)

Destaque na Copa da Rússia, Pogba se recupera da cirurgia no joelho direito para tratar uma lesão no menisco. O jogador está fora desde agosto quando se lesionou na pré-temporada da Juventus. À princípio, o jogador optou por fazer tratamento mais conservador, mas o procedimento não apresentou evolução e Pogba teve que ser submetido a cirurgia. A expectativa é que ele fique afastado até novembro, o que coloca em dúvida a presença do craque na competição.

Sardar Azmoun (Irã)

Principal nome da seleção iraniana, o atacante do Bayer Leverkusen vê sua vaga no Mundial ameaçada. Ele se recupera de uma lesão muscular na panturrilha sofrida durante partida da Champions na última semana. O tempo de recuperação é de seis a oito semanas.

Ronald Araújo (Uruguai)

Zagueiro de 23 anos que joga no Barcelona sofreu uma lesão na coxa direita e passará por cirurgia. A situação põe em risco a participação do atleta na Copa do Mundo.

