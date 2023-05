Onde assistir e tudo sobre a seleção brasileira no Mundial sub-20

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futebol sub-20 continua nesta quarta-feira, 24, com a seleção brasileira em campo em busca da primeira vitória.

A equipe dirigida por Ramon Menezes perdeu na estreia e, agora, tem pela frente a República Dominicana, às 18h (de Brasília), pelo grupo D. A partida terá transmissão do canal fechado SporTV e pelo YouTube da Cazé TV.

O Brasil perdeu por 3 a 2 para a Itália na primeira rodada. O desempenho ruim na estreia ligou o alerta para o restante do torneio.

A equipe italiana abriu 3 a 0 em 35 minutos de jogo. Só no segundo tempo, o atacante Marcos Leonardo, duas vezes, descontou para a seleção brasileira.

A provável escalação brasileira para enfrentar os dominicanos deve ter: Mycael; Arthur, Jean, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes, Giovani e Guilherme Biro; Matheus Martins e Marcos Leonardo.

A programação de jogos desta quarta-feira:

Quarta-feira, 24

15h

Senegal x Israel

Itália x Nigéria – SporTV e Globoplay

18h

Japão x Colômbia

Brasil x República Dominicana – SporTV, Globoplay e Cazé TV

A situação de cada grupo:

Grupo A

Duas rodadas completas no grupo A e a Argentina lidera com 100% de aproveitamento: vitórias sobre Uzbequistão e Guatemala. Já a Nova Zelândia vem na sequência, com 4 pontos.

1º. Argentina – 6 pontos

2º. Nova Zelândia – 4 pontos

3º. Uzbequistão – 1 ponto

4º. Guatemala – 0 ponto

Grupo B

Os americanos lideram o grupo B com 100% de aproveitamento em duas rodadas: uma vitória sobre o Equador, na estreia, e triunfo sobre Fiji, por 3 a 0. Por sua vez, o Equador venceu de virada a Eslováquia, pela segunda rodada, e empatou com os mesmos três pontos do rival na tabela.

1º. Estados Unidos – 6 pontos

2º. Eslováquia – 3 pontos

3º. Equador – 3 pontos

4º. Fiji – 0 ponto

Grupo C

Para as seleções da chave a segunda rodada começa nesta quarta-feira. Na estreia, a Colômbia venceu Israel por 2 a 1 e ocupa a primeira posição. Enquanto isso, o Japão venceu o Senegal por 1 a 0. Até aqui, Israel e Senegal não pontuaram.

1º. Colômbia – 3 pontos

2º. Japão – 3 pontos

3º. Israel – 0 ponto

4º. Senegal – 0 ponto

Grupo D

Assim como no grupo C, as seleções do grupo D também jogam nesta quarta-feira. A Itália derrotou a seleção brasileira na estreia, por 3 a 2, e é líder do grupo. A Nigéria, por sua vez, levou a melhor por 2 a 1 sobre a República Dominicana.

1º. Itália – 3 pontos

2º. Nigéria – 3 pontos

3º. Brasil – 0 pontos

4º. República Dominicana – 0 pontos

Grupo E

Na quinta-feira, 25, as equipes da chave E entram em campo. A seleção uruguaia vai em busca da liderança depois de golear a seleção do Iraque por 4 a 0. A segunda colocada do grupo, Inglaterra, venceu a Tunísia por 1 a 0.

1º. Uruguai – 3 pontos

2º. Inglaterra – 3 pontos

3º. Tunísia – 0 ponto

4º. Iraque – 0 ponto

Grupo F

Fecha a segunda rodada as equipes do grupo F. A Gambia venceu a seleção de Honduras, com dois gols de Adama Bojang. Já a Coreia do Sul derrotou a França por 2 a 1.

1º. Gambia – 3 pontos

2º. Coreia do Sul – 3 pontos

3º. França – 0 ponto

4º. Honduras – 0 ponto