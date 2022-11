Onde assistir aos últimos jogos preparatórios antes da Copa do Mundo

Dez das 32 das seleções classificadas ao Catar encerram nesta quinta-feira, 17, e na sexta, 18, os últimos testes preparatórios antes da estreia na Copa do Mundo. A competição terá o seu pontapé inicial já no domingo, 20, com a partida entre Catar e Equador, às 13h (de Brasília), no estádio Al Bayat, em Doha.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A Suíça, adversária do Brasil na primeira fase do Mundial, abriu os jogos do dia e não deixou boa impressão ao ser derrotada por 2 a 0 por Gana, em amistoso realizado no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Na quarta, 16, ocorreram outros cinco confrontos envolvendo países classificados, com destaque para a goleada por 5 a 0 da Argentina diante dos Emirados Árabes Unidos, também em Abu Dhabi.

No mesmo dia, a Alemanha venceu Omã por 1 a 0. A Croácia também superou a Arábia Saudita pelo mesmo placar, ambas as seleções estão no Mundial, nos grupos F e C, respectivamente.

A Polônia, no grupo C, ganhou do Chile por 1 a 0. A surpresa ficou para a derrota por 2 a 1 do México, outra equipe do grupo C, para a Suécia, ausência na Copa.

Confira a programação completa dos últimos amistosos antes do Mundial:

Continua após a publicidade

Encerrado

Gana 2 x 0 Suíça

10h40

Japão x Canadá – Sem transmissão

11h

Iraque x Costa Rica – Sem transmissão

13h

Jordânia x Espanha – ESPN e Star+

15h45

Portugal x Nigéria – TNT e Estádio TNT Sports

7h

Camarões x Panamá – Sem transmissão

12h

Bélgica x Egito – SporTV

12h30

Bahrein x Sérvia – Sem transmissão

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens