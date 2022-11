Onde assistir à convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo

O técnico Tite anuncia a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022 nesta segunda-feira, 7, a partir das 13h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão oficial do canal da CBF no YouTube.

O treinador tem que escolher 26 nomes para compor a lista final. Os convocados precisam vir de uma pré-lista com 55 jogadores que a CBF já enviou à Fifa, mas que não foi totalmente divulgada.

Com uma base já consolidada, a seleção tem poucas dúvidas na lista. Uma delas é a presença do lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, que tem treinado no Barcelona após ter sido eliminado com o Pumas na liga mexicana. Outra incógnita é sobre quem vai ficar compor o ataque, com nomes como Gabriel Jesus, Firmino, Pedro, Rodrygo, Matheus Cunha e Martinelli brigando por três ou quatro vagas.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. A equipe pentacampeã mundial está no grupo G, ao lado também de Suíça e Camarões.

