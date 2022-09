Olho nele: rival do Brasil na Copa, sérvio Mitrović vive grande fase

A seleção brasileira vive um momento bastante positivo, mas convém ter cuidado já na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Em busca do hexa, a equipe estreia na competição em 24 de novembro diante da Sérvia, uma equipe talentosa e impulsionada pela fase de seu artilheiro, Aleksandar Mitrović.

Um finalizador nato, acostumado a dar apenas um toque na bola, Mitrović deve chamar para si a responsabilidade de liderar um ataque poderoso. Aos 28 anos, o atleta do Fulham tem ganhado cada vez mais protagonismo tanto no clube inglês quanto com a própria seleção.

Formado pelo Partizan, equipe de Belgrado, o atacante começou a se destacar na temporada 2012/13. Após manter o bom desempenho no Anderlecht, da Bélgica, passou sem tanto sucesso pelo Newcastle, da Inglaterra, até se reencontrar na equipe da capital Londres.

Desde 2018 no Fulham, Mitrović ajudou o time a subir da segunda para a primeira divisão inglesa em três oportunidades. A crítica em cima do atacante girava em torno de suas atuações na Premier League, sem tanta eficiência quanto na Championship, mas isso acabou na atual temporada.

Aleksandar Mitrović (28 anos) por Fulham e Sérvia na temporada 22/23: ⚔️ 8 jogos

⚽️ 9 gols (!)

⏰ 78 mins p/ marcar gol (!)

👟 33 chutes (20 no gol!)

☑️ 60% pontaria (!)

🔑 6 passes decisivos

💪 47 duelos aéreos ganhos (!)

💯 Nota SofaScore 7.69 Continua após a publicidade 🇷🇸👏 pic.twitter.com/ViUYCpK55F — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) September 24, 2022

Depois de bater o recorde de maior número de gols na ‘segundona’ inglesa em uma só temporada (43 gols em 44 jogos, além de sete assistências) Mitrović é vice-artilheiro da atual edição da Premier League, com seis gols em sete jogos, e responsável por 50% dos tentos da equipe. Apenas Erling Haaland, do Manchester City, fez mais gols que ele na competição (11).

Os números com a seleção da Sérvia tamb[em impressionam: 49 gols em 74 jogos. Os últimos três foram marcados na Nations League, na goleada por 4 a 1 sobre a Suécia, no último sábado, 24. O jogador tem a experiência de ter participado da última Copa do Mundo, na Rússia, na qual marcou um gol em três jogos (na ocasião, passou em branco na derrota por 2 a 0 para o Brasil, na primeira fase).

O volante Fabinho, do Liverpool e da seleção brasileira, teceu elogios ao colega de Premier League: “Ele atravessa grande momento. Muito forte na bola aérea, já atingiu certa idade e chama a responsabilidade do time… Até novembro, (espero) que a fase não esteja tão boa. É um cara matador e que sabe fazer gol”.

Além de Mitrović, o técnico Tite deve se preocupar com outros talentosos atacantes sérvios, como o jovem centroavante Dusan Vlahovic, estrela da Juventus, e Filip Kostic, ponta que trocou o Eintratch Frankfurt pela equipe de Turim nesta temporada. Além de Brasil e Sérvia, completam o grupo G da Copa Suíça e Camarões.

