OFICIAL! Confira as camisas do Brasil para a Copa do Mundo

Acabou a espera! Restando menos de quatro meses para o início da Copa do Mundo de 2022, o torcedor da seleção brasileira não precisa mais ficar sonhando em como vai ser o figurino de Neymar e companhia. Depois da loja Bayard Esportes revelar informações, a fornecedora Nike junto a CBF divulgaram oficialmente neste domingo, 7, o manto da “Canarinho”.

“Garra Brasileira” dá nome a coleção que o Brasil vestirá no Catar. Inspirada na onça-pintada, a camisa principal segue o tradicional amarelo e com marcas d’água que fazem alusão ao animal selvagem.

A caminho da sétima Copa com a Nike, dessa vez a fornecedora apostou em uma cor neon, quase brilhante, que faz alusão ao modelo utilizado no Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, o último que terminou com vitória da seleção brasileira.

O segundo uniforme, em azul, também faz referência a onça-pintada a partir das mangas – que se tornam verde neon. A Nike vai liberar a venda exclusiva a partir desta próxima segunda-feira, 8, apenas para membros de sua comunidade.

Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da Seleção Brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros.#VesteAGarra

A fabricante americana vai para a sétima Copa do Mundo produzindo uniformes para a CBF. Veja abaixo os uniformes principais do Brasil nas últimas três Copas do Mundo:

