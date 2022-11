Neymar sente dores, sai chorando e preocupa seleção brasileira

DOHA – Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, sentiu dores e deixou o campo no fim do segundo tempo contra a Sérvia, pela primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo. O meia-atacante, que sofreu oito faltas na partida, deixou o campo, chorou, foi consolado no banco de reservas e recebeu tratamento com gelo no tornozelo direito.

A cena preocupou, tendo em vista o histórico do jogador brasileiro é de problemas físicos. Na Copa do Mundo de 2014, foi cortado por uma fratura na vértebra da coluna ao receber joelhada do colombiano Camilo Zuñiga. Já em 2018, o camisa 10 disputou o Mundial recém-recuperado de uma lesão no quinto metatarso do pé direito, o mesmo que saiu com dores.

Ao final do jogo, uma imagem divulgada na transmissão mostrou o jogador mancando, com tornozelo inchado. Quem substituiu o brasileiro na partida foi Antony, mas o responsável por executar a função de criação foi Rodrygo.

A entorse aconteceu após um carrinho de Milenkovic, zagueiro da Sérvia. Viraliza nas redes sociais uma imagem em que o tornozelo de Neymar fica preso embaixo da perna do adversário. No lance, o brasileiro reclamou de dores instantaneamente. Ainda não há informações oficiais da CBF sobre a gravidade.

Momento em que Neymar torce o tornozelo. pic.twitter.com/IUbBl2HF3w — Gênio Neymar Jr.³ (@genioneymarjr1) November 24, 2022

