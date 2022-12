Neymar põe em dúvida permanência na seleção: ‘Parece um pesadelo’

DOHA – Abatido após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo diante da Croácia, nos pênaltis, o atacante Neymar colocou em dúvida sua permanência na seleção brasileira. Aos 30 anos, o jogador não quis confirmar se permanecerá à disposição para ser convocado depois da disputa do Mundial do Catar.

“Sinceramente, eu não sei. Muita coisa para pensar agora, para racionar, não quero falar nada de cabeça quente. Não fecho as portas da seleção, nem digo 100% que vou voltar. Por isso, quero pensar um pouco”. Questionado se se referia apenas à Copa de 2026 ou a todo o ciclo, respondeu: “sobre tudo”, com os olhos marejados.

Neymar foi um dos jogadores que mais choraram após a queda. Ainda no gramado, o atacante desabou em lágrimas e foi consolado pelo capitão Thiago Silva. “É difícil assimilar tudo que está acontecendo, parece um pesadelo. Agora é lamber as feridas, abraçar as pessoas próximas… essa derrota vai doer por muito tempo.”

Diferentemente do que fez na eliminação para a Bélgica em 2018, desta vez ele parou para dar entrevistas e mandou um recado a quem torceu pelo Brasil. “Queria agradecer aos torcedores brasileiros pelo apoio, carinho e respeito. Infelizmente não conseguimos nosso objetivo, nosso sonho, mas faz parte do futebol.”

Neymar fez uma grande jogada individual e marcou um golaço para colocar o Brasil na frente na prorrogação, mas um gol sofrido nos minutos finais levou a decisão para os pênaltis, onde Rodrygo e Marquinhos erraram suas cobranças. Neymar, batedor oficial do time, cobraria a quinta penalidade, mas sua chance não chegou. Neymar não culpou o atleta nem o técnico Tite pela escolha. “Rodrygo é um craque, teve muita personalidade e quis bater o pênalti. Ele não está sozinho, estamos todos com ele.”

Com o gol marcado diante da Croácia, Neymar chegou a 77 gols pelo Brasil, empatando com Pelé como o maior artilheiro da história da seleção. Antes da Copa do Mundo, o jogador já havia dito que cogitava se aposentar da seleção brasileira após a disputa do torneio.

