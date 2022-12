Neymar participa do treino e deve ser titular contra a Coreia do Sul

DOHA – Neymar participou normalmente do treino da seleção brasileira neste domingo, 4, e deve ser escalado como titular no duelo da próxima segunda-feira, 5, diante da Coreia do Sul, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Mais cedo, o técnico Tite revelou à imprensa que se o camisa 10 passasse no teste começaria jogando. O jogador se recupera de uma lesão no tornozelo sofrida na estreia diante da Sérvia, em 24 de novembro.

“O Neymar vai treinar hoje à tarde, em treinando hoje à tarde, estará sim no jogo. Não gosto e não passo de informação que não seja verdadeira. Ele vai treinar e estando bem, vai para o jogo. Os outros 10 eu não escalo”, afirmou o técnico, em entrevista coletiva. “A escalação do Neymar tem o pressuposto de saúde, departamento médico e físico. Eu prefiro a utilização do meu melhor desde início e o técnico tem que assumir suas responsabilidades.”

Apenas o início da atividade no estádio Grand Hamad foi aberto à imprensa. Neymar apareceu correndo normalmente, inclusive treinando finalizações, e em certo momento utilizou um spray no local da lesão, o tornozelo direito. O jogador não apareceu no vídeo do treinamento divulgado pela CBF.

Tite também indicou aos jornalistas que o lateral-esquerdo Alex Sandro não se recuperou de lesão no quadril e é desfalque certo. “Está fora, ele não tem condição clínica e física. Não vamos colocar porque não tem saúde.” Questionado sobre seu substituído, já que Alex Telles também foi cortado, Tite adotou mistério.

“Se vasculhar quem jogou ali nos seus clubes vai matar a charada. Aposta e vai nela lá”, brincou, dando a entender que será Danilo, que volta ao time após dois jogos tratando de uma lesão no tornozelo. A principal dúvida é sobre quem ocupará a lateral-direita, se Eder Militão, o favorito, ou Daniel Alves, que agradou na última partida contra Camarões.

Com isso, a seleção brasileira que enfrenta a Coreia do Sul deve iniciar o jogo com a seguinte escalação: Alisson, Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinicius Junior. O duelo acontece na segunda-feira, 5, às 16h (de Brasília), no estádio 974.

