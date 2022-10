Neymar esbanja confiança: ‘Objetivo é ganhar tudo com PSG e seleção’

Há tempos, Neymar não vivia uma fase tão boa. Em 13 partidas na temporada europeia, o atacante brasileiro soma 11 gols e nove assistências pelo Paris Saint-Germain. Com a confiança em alta, a menos de dois meses do início da Copa do Mundo do Catar, o camisa 10 não esconde seus objetivos: empilhar todas as taças possíveis.

“Estou muito empolgado e feliz por ter começado bem e pelos jogos que a gente vem fazendo tanto no Paris Saint-Germain quanto na seleção brasileira. É um objetivo desse ano, vencer com as duas equipes, ganhar tudo com o PSG, ganhar tudo com a seleção brasileira”, disse, em entrevista à PSG TV, depois do empate com o Benfica pela Liga dos Campeões, em Lisboa.

“Temos uma Copa do Mundo que se aproxima, a gente sabe como é difícil, mas eu tenho o sonho muito grande de vencer. E estou esperando a Champions League, que tenho certeza que o Paris logo menos vai conseguir”, completou. Campeão europeu com o Barcelona em 2015, Neymar bateu na trave com o PSG, que perdeu a decisão de 2020 para o Bayern de Munique e ainda persegue sua primeira “Orelhuda.”

Aos 30 anos, o brasileiro conseguiu se livrar das lesões e tem se entendido cada vez melhor com os parceiros Kylian Mbappé e Lionel Messi. “Acho que não tem um novo Neymar, as coisas simplesmente se encaixaram. Um começo de temporada muito bom, como eu tive quando cheguei aqui, nas duas, três primeiras temporadas. Estou feliz por começar a temporada bem, com gols, assistências, ajudando meus companheiros da melhor maneira possível. E espero poder fazer uma ótima temporada e continuar assim até o final.

Neymar volta a campo no próximo sábado, 8, em visita do PSG diante do Reims, pelo Campeonato Francês, às 16h.

